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Resumen

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Anne Carson, Nobel de Literatura 2026, ha construido una obra que cruza mitología, poesía, ensayo y memoria con una voz difícil de encasillar. (Foto: AFP)
Anne Carson, Nobel de Literatura 2026, ha construido una obra que cruza mitología, poesía, ensayo y memoria con una voz difícil de encasillar. (Foto: AFP)
Por Sonia del Águila

Entrar a Anne Carson no es exactamente entrar a una biblioteca. Es cruzar una puerta que puede conducir a Grecia, al duelo, al deseo, a una fotografía, a un monstruo rojo o a una frase que parece poema y ensayo al mismo tiempo. La escritora canadiense, distinguida este jueves con el Nobel de Literatura 2026 por una obra “audaz e inventiva” que dialoga con la tradición clásica y crea nuevas formas para la literatura contemporánea, lleva décadas haciendo justamente eso: desobedecer fronteras.

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