Entrar a Anne Carson no es exactamente entrar a una biblioteca. Es cruzar una puerta que puede conducir a Grecia, al duelo, al deseo, a una fotografía, a un monstruo rojo o a una frase que parece poema y ensayo al mismo tiempo. La escritora canadiense, distinguida este jueves con el Nobel de Literatura 2026 por una obra “audaz e inventiva” que dialoga con la tradición clásica y crea nuevas formas para la literatura contemporánea, lleva décadas haciendo justamente eso: desobedecer fronteras.

Poeta, ensayista, traductora y estudiosa de los clásicos, Carson ha construido libros difíciles de encerrar en una sola categoría. En ellos, Safo puede conversar con el presente; Heracles puede reaparecer convertido en el muchacho que rompe un corazón; una muerte familiar puede transformarse en collage, traducción y memoria. Su escritura exige atención, pero no necesariamente conocimientos previos. Hay, más bien, que aceptar una regla sencilla: con Carson nunca sabemos del todo qué clase de libro tenemos entre las manos.

Entonces, ¿por dónde empezar?

“Autobiografía de Rojo”: la mejor puerta de entrada

Si hubiera que escoger un solo libro para conocerla, probablemente sería “Autobiografía de Rojo”. Carson toma la figura de Gerión, el monstruo rojo de la mitología griega, y lo convierte en un muchacho alado, vulnerable, fotógrafo y enamorado. El resultado es una novela en verso sobre crecer, desear, sentirse diferente y sobrevivir al amor.

Aquí están ya muchas de las marcas que después reconoceremos en su obra: los clásicos puestos a caminar por el presente, el humor junto al dolor, la inteligencia sin solemnidad y una forma literaria que se resiste a elegir entre poesía y narración.

Es quizá su libro más hospitalario. Extraño, sí, pero también profundamente emocional.

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“Nox”: para entender cómo escribe el duelo

Después puede llegar “Nox”. No es un libro convencional y quizá por eso resulta tan revelador. Carson lo creó tras la muerte de su hermano y lo concibió como una especie de epitafio: cartas, fotografías, collages, palabras, traducciones y fragmentos reunidos alrededor de una ausencia. La edición reproduce aquel cuaderno artesanal en un formato desplegable, casi como si el lector abriera una caja de recuerdos ajenos.

Carson parte del poema 101 de Catulo, escrito también por la muerte de un hermano, y construye desde allí su propio duelo. No intenta ordenar la pérdida ni darle una explicación tranquilizadora. La observa desde distintos ángulos.

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“Eros the Bittersweet”: para leer a Carson pensando el amor

Quien quiera comprender el andamiaje intelectual de su escritura puede seguir con “Eros the Bittersweet”. Allí Carson estudia el deseo a partir de la literatura griega y de una idea que atraviesa buena parte de su obra: deseamos precisamente porque algo nos falta.

Es un ensayo, pero leerlo ayuda a comprender por qué el amor en Carson casi nunca es únicamente romántico. También es distancia, ausencia, espera, contradicción.

El libro pertenece a esa zona donde se encuentran la filóloga y la poeta: la mujer que puede detenerse en la etimología de una palabra y, unas páginas después, utilizarla para hablar de algo tan reconocible como querer a alguien que no podemos poseer del todo. Carson ha construido buena parte de su trayectoria precisamente en esa intersección entre investigación clásica y búsqueda poética.

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“La belleza del marido”: cuando el matrimonio se convierte en poesía

Luego está “La belleza del marido”, un libro sobre una relación que se rompe, una traición y la dificultad de desprenderse de alguien.

Carson lo construye como un largo poema narrativo. El matrimonio aparece menos como institución que como territorio emocional: deseo, engaño, dependencia, memoria.

Es un buen siguiente paso porque muestra algo fundamental en ella. Incluso cuando trabaja con materiales íntimos, nunca sabemos exactamente dónde termina la experiencia y dónde comienza la invención. Esa ambigüedad forma parte de su literatura.

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“Decreation” y “Glass, Irony and God”: para entrar más hondo

Cuando el lector ya reconoce su ritmo, puede aventurarse hacia libros como “Glass, Irony and God”, donde poesía, ensayo y reflexión conviven con absoluta naturalidad. Carson puede pasar de Emily Brontë a la experiencia personal o de un texto clásico a una escena doméstica sin pedir permiso.

Son libros menos inmediatos, pero allí aparece con claridad una de las razones por las que su obra terminó siendo reconocida por la Academia Sueca. Carson no utiliza las formas literarias como moldes, sino como materiales que puede cortar, mover y volver a unir.

Su obra mezcla verso libre y prosa, referencias clásicas y cultura moderna, reflexión intelectual y emoción, hasta producir algo que muchas veces parece inventarse mientras lo leemos.

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Después, volver al rojo

Quien termine “Autobiografía de Rojo” puede regresar años más tarde a Gerión en “Red Doc>”, una continuación deliberadamente extraña de aquella historia. Los personajes han envejecido y Carson vuelve sobre ellos para hablar del tiempo, la guerra, la enfermedad y las relaciones que no terminan de desaparecer.

No conviene comenzar por ahí. Pero sí llegar. Porque leer a Carson también consiste en aceptar que sus libros conversan entre sí, que los mitos reaparecen transformados y que las preguntas —sobre el amor, la pérdida, el cuerpo, el lenguaje— nunca quedan completamente resueltas.

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Un orden posible

Para quien nunca la haya leído, el recorrido podría ser este: primero “Autobiografía de Rojo”; luego “Nox”; después “Eros the Bittersweet” y “La belleza del marido”; finalmente, los libros más experimentales y sus relecturas de los clásicos.

No es el único camino. Con Carson difícilmente podría existir uno.

Quizá esa sea también una manera de entender el Nobel que acaba de recibir. La Academia Sueca no ha premiado únicamente una colección de títulos, sino una escritora que durante décadas se preguntó cuánto podía estirarse un poema, cuándo un ensayo podía convertirse en literatura y qué ocurría si los muertos de la antigüedad volvían a hablar con nuestra voz.

Anne Carson lleva años escribiendo desde ese borde. Ahora el mundo entero tiene una buena excusa para empezar a leerla.