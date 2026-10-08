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Resumen

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Anne Carson fue galardonada este jueves con el Nobel de Literatura 2026. (Foto: Mark Lennihan/ AP)
Anne Carson fue galardonada este jueves con el Nobel de Literatura 2026. (Foto: Mark Lennihan/ AP)
Por Agencia EFE

La poeta y ensayista canadiense Anne Carson, galardonada este jueves con el Nobel de Literatura, calificó de “locura” la concesión del premio en declaraciones a la televisión pública de Islandia (Rúv), país en el que se encuentra.

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