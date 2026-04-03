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El ciudadano Grau

“Creemos recomendable que quienes sean elegidos se imbuyan del legado ciudadano de don Miguel Grau Seminario”.

    Juan Carlos Llosa Pazos
    Por

    Contralmirante

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    Nos encontramos próximos a elegir a nuestras autoridades gubernamentales y legislativas, en una época muy crítica, donde la política y la gestión pública nos generan desconcierto y hartazgo, surgidos ambos de la podredumbre moral que campea. Considerando los actuales avances tecnológicos y los cuantiosos recursos que poseemos, que incluyen un inmenso flanco de mar, resulta inaudito que aún sigamos dando tumbos tras más de doscientos años de vida independiente.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.