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Resumen

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(Foto: Alessandro Currarino/ Archivo)
(Foto: Alessandro Currarino/ Archivo)
Por José Carlos Yrigoyen

De un tiempo a esta parte han aparecido una serie de libros catalogados como una nueva forma de poesía documental: ambiciosos proyectos conceptuales que, echando mano del testimonio, del dato objetivo o de la terminología académica, pretenden denunciar ciertos aspectos duros de la realidad como el extractivismo minero, la persecución a los migrantes indocumentados o la falta de una vivienda digna.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.