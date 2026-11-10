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Y ahora,¡a inventar un sistema electoral!

“El JNE dejó de advertir a los votantes de RLA que la pretendida delegación de poder municipal provincial de este no solo no sería reconocida, sino sencillamente ignorada y disuelta”.

    Juan Paredes Castro
    Por

    Periodista y escritor

    icono te lo cuento
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    Resumen

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    Al votar en San Isidro, Rafael López Aliaga exclamó: “¡Dios, en tus manos dejo todo! Que sean los planes de Dios”; luego, esta noche, reclamó se declarado alcalde porque, de no hacerlo, dijo que el JNE cometería “delito de prevaricato”. Foto: César Bueno@photo.gec
    Al votar en San Isidro, Rafael López Aliaga exclamó: “¡Dios, en tus manos dejo todo! Que sean los planes de Dios”; luego, esta noche, reclamó se declarado alcalde porque, de no hacerlo, dijo que el JNE cometería “delito de prevaricato”. Foto: César Bueno@photo.gec

    El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), presidido por Roberto Burneo, terminaría por declarar alcaldesa de Lima a una respetable señora, Jeanette Alonzo, por quien nadie votó para que ocupara ese cargo. Antes, el JNE, bajo el mismo funcionario responsable, no solo omitió resolver oportunamente el vacío dejado por la renuncia de Luis Rubio a la candidatura a la alcaldía de Lima, sino que permitió que el proceso electoral continuara con ese vacío. Es más: omitió pronunciarse sobre la concentración de las expectativas de votación por Rafael López Aliaga como regidor, a sabiendas de que no podría asumir la alcaldía, bajo la prohibición constitucional.

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