Y ahora,¡a inventar un sistema electoral!

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), presidido por Roberto Burneo, terminaría por declarar alcaldesa de Lima a una respetable señora, Jeanette Alonzo, por quien nadie votó para que ocupara ese cargo. Antes, el JNE, bajo el mismo funcionario responsable, no solo omitió resolver oportunamente el vacío dejado por la renuncia de Luis Rubio a la candidatura a la alcaldía de Lima, sino que permitió que el proceso electoral continuara con ese vacío. Es más: omitió pronunciarse sobre la concentración de las expectativas de votación por Rafael López Aliaga como regidor, a sabiendas de que no podría asumir la alcaldía, bajo la prohibición constitucional.

El JNE dejó de advertir a los votantes de RLA que la pretendida delegación de poder municipal provincial de este no solo no sería reconocida, sino sencillamente ignorada y finalmente disuelta, como ha sucedido. Ahora el JNE emite un fallo, final e irrevisable, que junto con la anunciada demanda judicial de RLA se convierte en la más explosiva bomba política y jurídica que ha generado este organismo contra la libertad y el derecho ciudadano al voto democrático.

Así las cosas, al desmoronamiento de las más elevadas garantías del voto democrático y de la delegación de poderes presidencial, parlamentario, regional y municipal en las ánforas sobreviene la necesidad urgente de construir el sistema electoral del que carecemos en absoluto. Se trataría de un sistema electoral dotado de características de autoridad, confianza, idoneidad, respeto y modernidad, que reemplace a la fraccionada y obsoleta estructura actual, conformada por el desacreditado JNE, la desvalorizada ONPE y el desactualizado Reniec.

Si el dejar hacer y el dejar pasar fueron el sello central del anterior JNE, que permitió que Pedro Castillo candidateara y se hiciera del poder con una plancha presidencial incompleta y un ideario enfrentado al orden constitucional vigente, el dejar hacer y el dejar pasar fueron igualmente el sello central del actual JNE, que viene a disponer que la alcaldía de Lima la asuma quien no postuló para el puesto y que los electores de López Aliaga se queden, como ya sabemos, colgados de la brocha.

El sistema electoral es un pilar fundamental del sistema democrático, desde la convocatoria a comicios y la implementación de filtros de rigor sobre partidos y postulaciones hasta la expedición de credenciales, pasando por la organización y emisión del voto, su custodia, su contabilización y la proclamación de resultados. Sean cuales fueren los poderes del Estado a intervenir en la solución de este vacío de autoridad electoral, lo recomendable es que el cambio que se busca no pase por el JNE, pues estaríamos ante el retorno de quien causó el trastorno. ¡Y qué tal trastorno!

¿Será tal vez la Junta Nacional de Justicia la que nos provea del sistema electoral del que hace mucho tiempo carecemos, o tampoco hay quien nos salve de la propia JNJ?