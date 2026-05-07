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Manija suficiente

“En lo único que hay consenso es que quien resulte ganador deberá tener la manija suficiente para rodearse de colaboradores solventes”.

    José Carlos Requena
    Por

    Analista político y socio de la consultora Público

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    Composición: El Comercio
    Composición: El Comercio

    El sistema electoral (llamémoslo así) sigue contando votos. Al cierre de esta columna y a tres semanas de los comicios, el conteo araña el 98,424%. ¿Qué hace tan lento este trámite? ¿Es la acción legal potencialmente irresponsable o un desempeño de la ONPE más desprolijo de lo que se vio en la superficie?

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.