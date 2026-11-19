Laboratoria avanza en su consolidación en el mercado latinoamericano con la meta de impactar a 100.000 mujeres hacia el 2030, desde su fundación. La organización, que en el 2016 obtuvo el Gran Premio Creatividad Empresarial, ha mantenido una trayectoria de crecimiento, aunque su modelo de negocio ha tenido que adaptarse a los cambios que trajo consigo la inteligencia artificial (IA).

De acuerdo con Carolina Covarrubias, Country Lead para Perú y Chile de Laboratoria, la irrupción de la IA generativa redujo la demanda laboral de desarrolladores junior, uno de los perfiles en los que inicialmente se concentraba la organización. Este cambio obligó a replantear su propuesta de formación y empleabilidad.

“La demanda de desarrolladores junior disminuyó mucho en el mercado porque son habilidades que hoy en día la IA puede realizar y es precisamente donde nosotros estábamos trabajando. Esos perfiles se vieron afectados en términos de demanda laboral desde el 2022 en adelante y ahora nos estamos concentrando en crear perfiles para cualquier puesto que necesite ser habilitado por tecnología”, explica.

En ese contexto, Laboratoria mantiene su objetivo de cerrar la brecha digital que afecta a las mujeres, pero ha ampliado su enfoque: de los tradicionales campamentos de formación tecnológica ha pasado a una propuesta integral de empleabilidad. Su principal apuesta en esta nueva etapa es Activa tu Carrera, un programa de 12 semanas orientado a fortalecer las competencias profesionales de las participantes.

La iniciativa se estructura en tres pilares: preparación profesional y desarrollo del sentido de agencia; adquisición de habilidades tecnológicas y conocimientos transversales de inteligencia artificial; y fortalecimiento del capital social mediante mentorías, sesiones de ‘coaching‘ y redes de contacto. Este último componente busca, además, acercar a las participantes a oportunidades laborales y ayudarlas a afrontar procesos de selección cada vez más mediados por filtros automatizados.

“Hemos crecido de una manera distinta. Hemos ampliado esta oferta no solo con Activa tu Carrera, también con alianzas como AWS Entrena Latinas. Estamos creciendo y creemos que es gracias a la innovación constante que tenemos de ir acorde a lo que el mercado está pidiendo y no a lo que nos había resultado al inicio”, señala Covarrubias.

Para el cierre de este año, la organización espera superar las 1.000 mujeres impactadas a través de Activa tu Carrera

Los resultados de esta nueva propuesta muestran que el 50% de las mujeres que participan en Activa tu Carrera consigue una mejor posición laboral o accede a un nuevo empleo tras fortalecer sus capacidades tecnológicas.

Los resultados y planes de expansión

A lo largo de su trayectoria, Laboratoria ha impactado a 15.000 mujeres y registra una tasa histórica de empleabilidad del 73%. Su presencia alcanza once mercados de América Latina y, como parte de sus planes de expansión, proyecta llevar su programa a una región del Perú fuera de Lima.

“Más de 1.500 empresas han contratado a egresadas de Laboratoria o han trabajado con alguna de ellas. Varias de estas organizaciones no tenían dentro de sus equipos a mujeres trabajando con este tipo de habilidades”, destaca Covarrubias.

Para el cierre de este año, la organización espera superar las 1.000 mujeres impactadas a través de Activa tu Carrera, lo que representaría cuadruplicar el resultado registrado el año pasado.

En cuanto a su sostenibilidad financiera, Laboratoria opera bajo un modelo mixto de financiamiento, que combina fondos internacionales destinados a otorgar becas, proyectos B2B con empresas y líneas de autofinanciamiento.