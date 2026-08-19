Las fuertes lluvias en el Perú durante el último año han generado un impacto negativo de 1.162 emergencias en las vías nacionales, así lo informó el director de la Oficina de Defensa Nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Percy Montes.

En entrevista a RPP, el especialista precisó que las lluvias pueden generar deslizamientos, huaicos e inundaciones, situaciones que obligan al MTC a desplegar maquinaria y personal para atender las zonas afectadas.

El sur afectado por lluvias

El funcionario se refirió también a las emergencias registradas en las últimas horas en la Panamericana Sur, principalmente en Arequipa, Moquegua y Tacna, donde de cinco puntos con interrupciones, cuatro fueron liberados. Sin embargo, uno continúa interrumpido y es en el sector La Planchada, entre Ático y Ocoña, en Arequipa

Emergencias y Fenómeno El Niño

Percy Montes aclaró que las lluvias que provocaron las recientes emergencias en fueron causadas por la presencia de una DANA Aníbal (Depresión Aislada en Niveles Altos), y no por el Fenómeno El Niño.

No obstante, señaló que el MTC viene reforzando las acciones de prevención ante la posibilidad de que se presente El Niño, que podría incrementar las lluvias sobre todo en los departamentos del norte del país, tanto en la costa como en la sierra, tal como sucedió en 2017.

Ante este panorama, la institución señaló que ha acelerado los trabajos de limpieza, mantenimiento de carreteras y consolidación de puentes para mitigar los daños ante posibles desastres.

Decreto de Urgencia por lluvias

El Gobierno publicó este martes el Decreto de Urgencia N.° 008-2026, que establece medidas extraordinarias asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027. Una de ellas autoriza transferencias por más de S/179 millones a favor de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para ejecutar intervenciones en zonas vulnerables.