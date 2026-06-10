Resumen

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La iniciativa forma parte de las actividades por los 100 años de fundación de Villa Rica | Foto: Difusión
La iniciativa forma parte de las actividades por los 100 años de fundación de Villa Rica | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Conocida por producir uno de los cafés más apreciados del Perú, Villa Rica quiere mostrar que su identidad va mucho más allá de su producto bandera. Del 18 al 21 de junio, el distrito de la provincia de Oxapampa llegará a Lima con “Villa Rica: Raíces del Centenario”, una feria que reunirá a más de 50 productores, emprendedores y representantes culturales en la Alameda 28 de Julio, en el Cercado de Lima.