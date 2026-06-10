Conocida por producir uno de los cafés más apreciados del Perú, Villa Rica quiere mostrar que su identidad va mucho más allá de su producto bandera. Del 18 al 21 de junio, el distrito de la provincia de Oxapampa llegará a Lima con “Villa Rica: Raíces del Centenario”, una feria que reunirá a más de 50 productores, emprendedores y representantes culturales en la Alameda 28 de Julio, en el Cercado de Lima.

La iniciativa forma parte de las actividades por los 100 años de fundación de Villa Rica y busca posicionar al distrito como un destino donde convergen naturaleza, cultura y turismo vivencial. La propuesta, organizada por la Cámara de Turismo, Producción, Ecología y Cultura de Villa Rica junto con la Municipalidad de Lima, tendrá ingreso libre.

A diferencia de otras ferias centradas únicamente en la promoción de productos, esta edición pondrá énfasis en la historia y diversidad cultural de la localidad. La identidad villarricense está marcada por la convivencia de tres herencias: la cultura Yánesha, los colonos austroalemanes y la migración andina, una mezcla que se reflejará en presentaciones artísticas, danzas tradicionales y actividades culturales.

“Buscamos que nos conozcan como villarricenses; mostrar nuestro pueblo y nuestro estilo de vida”, señala Ibon Yohann, productora y barista especializada que participará en el evento. Según explica, el distrito ha desarrollado una propuesta turística que permite a los visitantes conocer de cerca los procesos productivos en fincas de café, rocoto y granadilla, generando experiencias que conectan al viajero con el origen de los productos.

La feria también servirá como vitrina para pequeños productores que trabajan con café de especialidad, chocolates artesanales, miel, cervezas artesanales y frutas características de la selva central. Los organizadores destacan que la agricultura continúa siendo el principal motor económico de la zona y que eventos como este permiten acercar a los emprendedores a nuevos mercados.

Uno de los atractivos será la exhibición de la cafetera más grande del mundo, acompañada por degustaciones y demostraciones a cargo de expertos baristas.

Con reconocimientos como la Denominación de Origen para su café y su integración a la Reserva de Biosfera Oxapampa-Asháninka-Yánesha, Villa Rica apuesta por aprovechar su centenario para fortalecer su imagen como un destino que combina producción sostenible, riqueza cultural y experiencias turísticas vinculadas a la selva central peruana.

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