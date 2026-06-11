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Raíces del centenario, arranca hoy el Mundial y las víctimas de las pistas

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este jueves 11 de junio.

    Redacción EC
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    El Comercio

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    La inauguración del Mundial 2026 será este jueves 11 de junio. (Foto: Getty Images)
    La inauguración del Mundial 2026 será este jueves 11 de junio. (Foto: Getty Images)

    En el Semáforo de este jueves 11 de junio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: Villa Rica celebra su centenario en una feria para los productores de café. Segundo, hoy arranca oficialmente el Mundial y las ceremonias de inauguración están confirmadas en las 3 sedes. Finalmente, en promedio 8 peruanos mueren cada día como víctimas de la inseguridad vial.

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