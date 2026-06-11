Raíces del centenario, arranca hoy el Mundial y las víctimas de las pistas

En el Semáforo de este jueves 11 de junio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: Villa Rica celebra su centenario en una feria para los productores de café. Segundo, hoy arranca oficialmente el Mundial y las ceremonias de inauguración están confirmadas en las 3 sedes. Finalmente, en promedio 8 peruanos mueren cada día como víctimas de la inseguridad vial.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢RAÍCES DEL CENTENARIO

Villa Rica celebrará su centenario con la feria gratuita “Villa Rica: Raíces del Centenario”, del 18 al 21 de junio en la Alameda 28 de Julio de Lima. Más de 50 productores, emprendedores y representantes culturales participarán exhibiendo café de especialidad, chocolates, miel, cervezas artesanales y frutas de la selva central. El evento busca promover la riqueza cultural, turística y productiva del distrito, destacando la herencia Yánesha, austroalemana y andina, además de impulsar nuevos mercados para los productores locales.

🟢HOY EMPIEZA EL MUNDIAL DE FÚTBOL

Hoy arranca la fiesta más grande del fútbol. La FIFA confirmó que el Mundial 2026 tendrá tres ceremonias inaugurales, una en cada país anfitrión: México, Canadá y Estados Unidos. Los espectáculos combinarán música, cultura y fútbol, con la participación de artistas internacionales como Shakira, J Balvin, Katy Perry, Anitta, Michael Bublé y Alanis Morissette. Además, se estrenará “DNA”, el himno oficial del torneo interpretado por Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion y EJAE. La iniciativa busca destacar la diversidad cultural y la identidad de cada sede.

🔴VÍCTIMAS DE LAS PISTAS

En el marco del Día Mundial de la Seguridad Vial, un informe reveló que entre enero y el 3 de junio de 2026 se registraron 1.189 siniestros de tránsito en Perú, con 1.300 fallecidos, equivalente a unas ocho muertes diarias. Lima concentra el 50% de los accidentes reportados, seguida por Arequipa y La Libertad. La principal causa sigue siendo la imprudencia del conductor, seguida del exceso de velocidad. Las autoridades destacan una ligera reducción respecto a 2025, pero advierten que el problema persiste.