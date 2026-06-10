El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), informó que desde este miércoles al 12 de junio, se prevé el descenso de la temperatura nocturna, de moderada a fuerte intensidad, en la sierra sur, con valores cercanos a los -20°C en zonas por encima de los 4000 m s. n. m.

Para este día, se prevén temperaturas mínimas que oscilarán entre 1°C y 6°C en zonas ubicadas por encima de los 2500 m s. n. m. en la sierra norte, mientras que en la sierra centro se esperan valores entre 0°C y -10°C en localidades situadas sobre los 3200 m s. n. m.

Alerta en la Sierra por nevadas y lluvias con vientos de hasta 35 km/h. (Foto: Andina)

Además, se presentarán ráfagas de viento con velocidades próximas a los 35 kilómetros por hora (km/h), escasa nubosidad.

¿Cuáles son los departamentos afectados por el frío?

Los departamentos de posible afectación son Áncash, Apurímac, Aarequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna.