Resumen
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), informó que desde este miércoles al 12 de junio, se prevé el descenso de la temperatura nocturna, de moderada a fuerte intensidad, en la sierra sur, con valores cercanos a los -20°C en zonas por encima de los 4000 m s. n. m.
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