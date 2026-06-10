Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Bajas temperaturas comenzarán a sentirse en la sierra sur. Foto: Andina
Bajas temperaturas comenzarán a sentirse en la sierra sur. Foto: Andina
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), informó que desde este miércoles al 12 de junio, se prevé el descenso de la temperatura nocturna, de moderada a fuerte intensidad, en la sierra sur, con valores cercanos a los -20°C en zonas por encima de los 4000 m s. n. m.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.