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Resumen

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Escena de la película peruana "La casa de las galletas".
Escena de la película peruana "La casa de las galletas".
Por Leonardo Ledesma Watson

Hay películas que prefieren instalar al espectador en un territorio de permanente sospecha y “La casa de las galletas”, ópera prima de Rodolfo Zavala Chian, es una de ellas. Desde sus primeras escenas propone un universo donde la realidad parece perder estabilidad, los espacios adquieren una dimensión inquietante y la narración se resiste a entregar respuestas inmediatas. Es una apuesta arriesgada, que juega con las expectativas del espectador y se permite transitar por terrenos narrativos poco convencionales. Una decisión valiente, sobre todo cuando se trata de una primera incursión en el largometraje de ficción, tanto desde el guion como desde la dirección.

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