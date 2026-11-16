Close recibió la estatuilla de manos del actor John Malkovich, en reconocimiento a más de cinco décadas de trabajo en el cine, la televisión y el teatro. La actriz estadounidensecuenta con ocho nominaciones al Oscar, pero hasta el momento no ha obtenido una victoria en las categorías competitivas de la Academia.
Durante su discurso, la intérprete destacó la importancia de su profesión y el papel de las historias en la sociedad. “El oficio de la actuación y el arte de contar grandes historias nunca han sido tan vitales para la existencia de nuestra especie (frágil y violenta, pero capaz de trascender). No somos máquinas. Somos imperfectos. Nuestras imperfecciones son nuestra salvación”, expresó ante los asistentes.
Otro de los homenajeados fue el cineasta británico Ridley Scott, quien recibió el Oscar honorífico después de cuatro nominaciones a los premios de la Academia. Su filmografía incluye producciones como Alien, Blade Runner, Thelma & Louise, Gladiator y Black Hawk Down. El actor Matt Damon estuvo a cargo de presentar su trayectoria durante la gala.
La Academia también distinguió a Floyd Norman, pionero de la animación estadounidense y primer afroamericano en trabajar como animador en Walt Disney Studios. Su carrera abarca siete décadas de participación en la industria.
Por otro lado, Christine Vachon y Pamela Koffler, fundadoras de la productora independiente Killer Films, recibieron el premio Irving G. Thalberg Memorial Award. Ambas se convirtieron en el primer equipo de producción integrado por mujeres en obtener esta distinción. Entre sus trabajos destacan películas como Boys Don’t Cry (1999), Carol (2015) y Past Lives (2023), esta última nominada al Oscar a mejor película en 2024.
La ceremonia de los Governors Awards reúne cada año a representantes de la industria cinematográfica antes del inicio de la temporada de premios. La próxima edición de los premios Oscar, correspondiente a su 99.ª entrega, está programada para el 14 de marzo de 2027.
Cobertura completa de la ceremonia de los Premios Oscar 2026 celebrada en Los Ángeles. Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson se corona como gran ganadora de la noche con seis estatuillas, incluyendo mejor película y mejor dirección. Michael B. Jordan gana mejor actor por Los pecadores, mientras que Jessie Buckley se lleva el premio a mejor actriz por Hamnet.