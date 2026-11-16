Glenn Close, Ridley Scott y Floyd Norman fueron reconocidos con el Oscar honorífico durante los Governors Awards 2026, ceremonia organizada por la Academia de Hollywood. Los galardones distinguen sus aportes a la industria cinematográfica y sus respectivas trayectorias profesionales.

Close recibió la estatuilla de manos del actor John Malkovich, en reconocimiento a más de cinco décadas de trabajo en el cine, la televisión y el teatro. La actriz estadounidense cuenta con ocho nominaciones al Oscar, pero hasta el momento no ha obtenido una victoria en las categorías competitivas de la Academia.

Durante su discurso, la intérprete destacó la importancia de su profesión y el papel de las historias en la sociedad. “El oficio de la actuación y el arte de contar grandes historias nunca han sido tan vitales para la existencia de nuestra especie (frágil y violenta, pero capaz de trascender). No somos máquinas. Somos imperfectos. Nuestras imperfecciones son nuestra salvación”, expresó ante los asistentes.

Otro de los homenajeados fue el cineasta británico Ridley Scott, quien recibió el Oscar honorífico después de cuatro nominaciones a los premios de la Academia. Su filmografía incluye producciones como Alien, Blade Runner, Thelma & Louise, Gladiator y Black Hawk Down. El actor Matt Damon estuvo a cargo de presentar su trayectoria durante la gala.

La Academia también distinguió a Floyd Norman, pionero de la animación estadounidense y primer afroamericano en trabajar como animador en Walt Disney Studios. Su carrera abarca siete décadas de participación en la industria.

Por otro lado, Christine Vachon y Pamela Koffler, fundadoras de la productora independiente Killer Films, recibieron el premio Irving G. Thalberg Memorial Award. Ambas se convirtieron en el primer equipo de producción integrado por mujeres en obtener esta distinción. Entre sus trabajos destacan películas como Boys Don’t Cry (1999), Carol (2015) y Past Lives (2023), esta última nominada al Oscar a mejor película en 2024.

Christine Vachon y Pamela Koffler, fundadoras de la productora independiente Killer Films, recibieron el premio Irving G. Thalberg Memorial Award. (Foto: Instagram / @theacademy)

La ceremonia de los Governors Awards reúne cada año a representantes de la industria cinematográfica antes del inicio de la temporada de premios. La próxima edición de los premios Oscar, correspondiente a su 99.ª entrega, está programada para el 14 de marzo de 2027.