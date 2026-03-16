Los Premios Oscar nunca dejan de sorprender con momentos memorables e insólitos. En la última edición, la gala estuvo marcada por la presencia de grandes artistas del cine mundial y por actuaciones que llamaron la atención, como la de “K-Pop Demon Hunters”, quienes se llevaron dos galardones. Sin embargo, durante su discurso de agradecimiento tras ganar la categoría Mejor canción original, el equipo sufrió un corte abrupto.

“K-Pop Demon Hunters” se coronaron con dos premios en la reciente edición de los Premios Oscar: a Mejor película animada y a Mejor canción original con el tema “Golden”.

Ejae, una de las tres voces del grupo femenino Huntri/X, junto a Audrey Nuna y Rei Ami, fue la encargada de dar el discurso de agradecimiento en nombre del grupo de compositores, resaltando el mensaje de “resiliencia” presente en la canción.

“K-Pop Demon Hunters” se coronaron con dos estatuillas doradas en los Premios Oscar 2026. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

“Esta canción no trata sobre el éxito, sino sobre la resiliencia”, afirmó en su emotivo discurso, el cual se vio interrumpido en medio de los agradecimientos. Antes de finalizar su mensaje, el micrófono se apagó de forma intempestiva, provocando la sorpresa de los galardonados.

“El rechazo te reorienta. Nunca te rindas; nunca es demasiado tarde para brillar como si hubieras nacido para ello”, dijo Ejae antes de que le apagaran el micrófono. Acto seguido, en la transmisión televisada se fueron a un corte comercial, al volver la gala continuó su rumbo sin mayores explicaciones.

Como se sabe, “Golden” tiene siete escritores acreditados: Ejae, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo y Teddy Park. Anteriormente, ninguna canción con más de cuatro compositores había ganado en la categoría Mejor canción original.

“K-Pop Demon Hunters” se coronaron con dos estatuillas doradas en los Premios Oscar 2026. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Cabe resaltar que “Golden” ya había hecho historia para el K-pop en premiaciones internacionales. Anteriormente ganó un Grammy a Mejor canción escrita para medios visuales. Asimismo, obtuvo el premio a Mejor canción original en los Critics Choice Awards y en los Globos de Oro.