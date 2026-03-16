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“K-Pop Demon Hunters” se coronaron con dos estatuillas doradas en los Premios Oscar 2026. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
“K-Pop Demon Hunters” se coronaron con dos estatuillas doradas en los Premios Oscar 2026. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
Por Redacción EC

Los Premios Oscar nunca dejan de sorprender con momentos memorables e insólitos. En la última edición, la gala estuvo marcada por la presencia de grandes artistas del cine mundial y por actuaciones que llamaron la atención, como la de “K-Pop Demon Hunters”, quienes se llevaron dos galardones. Sin embargo, durante su discurso de agradecimiento tras ganar la categoría Mejor canción original, el equipo sufrió un corte abrupto.

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