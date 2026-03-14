El largometraje peruano ‘Diógenes’, escrito y dirigido por Leonardo Barbuy La Torre, se estrenará en los cines nacionales este jueves 19 de marzo. La película, una coproducción entre Perú, Francia y Colombia, llega al país luego de su paso por salas comerciales en el extranjero y de obtener el galardón a Mejor Película Iberoamericana y Mejor Dirección en el Festival de Málaga.

La cinta está ambientada en los Andes y narra la historia de dos hermanos que viven aislados junto a su padre, un pintor de Tablas de Sarhua. Tras la muerte repentina del progenitor, los niños conviven tres días con el cuerpo antes de iniciar la búsqueda de su pasado. La propuesta técnica destaca por estar hablada íntegramente en quechua y contar con una fotografía inspirada en el arte tradicional de Ayacucho.

El rodaje se realizó durante seis semanas en 2021 en la comunidad de Sarhua, tras un proceso de preparación de cinco años para establecer vínculos con la población local. El elenco está compuesto en su totalidad por actores naturales y el equipo técnico integró a profesionales peruanos y colombianos junto a residentes de la zona en áreas de producción, arte, sonido y cámara.

En este proceso, el apoyo de las antropólogas Josefa Nolte y Sandra Rodríguez, junto al compromiso de la profesora Elizabeth Canchari, exdirectora de la IE Nuestra Señora de Asunción, y el alcalde Juan Pablo Quichua Baldeón, fue crucial para la realización del proyecto.

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Antes de su estreno local, ‘Diógenes’ acumuló reconocimientos como el premio a Mejor Interpretación para la actriz Sabina Supa en el Festival de Belo Horizonte (Brasil) y el Prix Focus Sud Du Public en el Festival FILMAR de Suiza. También recibió el premio a la película más concurrida en el Festival de Cine Peruano en Madrid y una mención especial en París.

La realización contó con el financiamiento de DAFO del Ministerio de Cultura de Perú, además de fondos internacionales como Ibermedia, World Cinema Fund +Europe y Cinéma Du Monde. A partir del 19 de marzo, la cinta estará disponible tanto en circuitos comerciales como en salas independientes del país.

El rodaje se realizó durante seis semanas en 2021 en la comunidad de Sarhua, tras un proceso de preparación de cinco años para establecer vínculos con la población local.

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