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La cinta está ambientada en los Andes y narra la historia de dos hermanos que viven aislados junto a su padre, un pintor de Tablas de Sarhua | Foto: Difusión
La cinta está ambientada en los Andes y narra la historia de dos hermanos que viven aislados junto a su padre, un pintor de Tablas de Sarhua | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El largometraje peruano ‘Diógenes’, escrito y dirigido por Leonardo Barbuy La Torre, se estrenará en los cines nacionales este jueves 19 de marzo. La película, una coproducción entre Perú, Francia y Colombia, llega al país luego de su paso por salas comerciales en el extranjero y de obtener el galardón a Mejor Película Iberoamericana y Mejor Dirección en el Festival de Málaga.

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