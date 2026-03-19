Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Gisela Yupa, protagonista de "Diógenes". La actriz grabó la cinta a los 11 años. Ahora tiene 15.
Gisela Yupa, protagonista de "Diógenes". La actriz grabó la cinta a los 11 años. Ahora tiene 15.
/ V&R Films
Por Alfonso Rivadeneyra García

Una hija, un hijo y un padre cuya vida lo ha convertido en un ermitaño a él y a toda la familia. La película peruana “Diógenes” está lista desde el 2023, cuando pasó por el Festival de Cine de Lima, pero recién este 2026 llega a salas comerciales. Hacer cine nacional es lento, pero en este caso a la demora usual se sumó la burocracia del Ministerio de Cultura que, según contó a El Comercio Leonardo Barbuy, el cineasta, tuvo tintes de sabotaje.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.