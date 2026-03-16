La compositora estadounidense Diane Warren volvió a quedarse sin la estatuilla en los Premios Oscar 2026, consolidando una vez más su particular récord en la historia de la Academia. La reconocida autora fue nominada en la categoría de Mejor canción original, pero nuevamente no logró llevarse la estatuilla.

En esta edición, Warren competía con el tema “Dear Me”, interpretado por la cantante Kesha y parte del documental “Diane Warren: Relentless”. A pesar de las expectativas, el galardón terminó en manos de la canción “Golden”, del filme “K-Pop Demon Hunters”.

Con esta nueva derrota, Diane Warren alcanzó 17 nominaciones al Oscar sin conseguir una victoria en los Premios Oscar, convirtiéndose en la persona con más candidaturas sin ganar en la historia de estos premios. Este dato la posiciona como una figura emblemática dentro de la gala, conocida popularmente como la “eterna nominada”.

Diane Warren lleva una larga racha de nominaciones; sin embargo, no ha podido llevarse ninguna estatuilla dorada. (Foto: Angela Weiss / AFP) / ANGELA WEISS

A lo largo de su carrera, Warren ha compuesto algunos de los mayores éxitos del cine y la música pop, como “I Don’t Want to Miss a Thing”, interpretado por Aerosmith, o “Because You Loved Me”, cantado por Céline Dion. Sus baladas han marcado generaciones y han sido interpretadas por grandes artistas internacionales.

Pese a no haber ganado un premio competitivo, la industria sí ha reconocido su trayectoria. En 2022, la Academia le otorgó un Oscar honorífico por su contribución a la música y al cine, un reconocimiento a décadas de trabajo componiendo temas para películas.

Lejos de desanimarse, la compositora ha tomado con humor su larga racha sin premios. En entrevistas ha bromeado sobre su constancia en las nominaciones y ha asegurado que seguirá intentándolo cada año en la ceremonia de los Premios Oscar.

En 2022, la Academia le otorgó a Diane un Oscar honorífico por su contribución a la música y al cine. (Foto: Valerie Macon / AFP) / VALERIE MACON

Con una carrera que abarca más de cuatro décadas, Diane Warren sigue siendo una de las compositoras más influyentes de Hollywood. Aunque el ansiado Oscar aún se le resiste, su legado en la música cinematográfica continúa creciendo con cada nominación.