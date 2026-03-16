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Diane Warren lleva una larga racha de nominaciones; sin embargo, no ha podido llevarse ninguna estatuilla dorada. (Foto: Angela Weiss / AFP)
Diane Warren lleva una larga racha de nominaciones; sin embargo, no ha podido llevarse ninguna estatuilla dorada. (Foto: Angela Weiss / AFP)
Por Redacción EC

La compositora estadounidense Diane Warren volvió a quedarse sin la estatuilla en los Premios Oscar 2026, consolidando una vez más su particular récord en la historia de la Academia. La reconocida autora fue nominada en la categoría de Mejor canción original, pero nuevamente no logró llevarse la estatuilla.

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