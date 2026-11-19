Una mujer de 29 años, identificada como Mayra Alexandra Mucha Lancha, fue asesinada de dos balazos la tarde de este jueves 19 de noviembre en el interior de la peluquería donde trabajaba, ubicada en la cuadra 2 del jirón Belisario Flores, en el distrito de Lince.

El crimen quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento. En las imágenes se observa el preciso momento en que un sujeto camina directamente hacia el local y abre fuego contra la víctima hasta en dos ocasiones, lo que acabó con su vida en el acto.

La víctima recibió dos impactos de bala Foto: Cesar Bueno @photo.gec

Las cámaras de seguridad registraron el ataque. Alrededor de las 6:45 de la tarde, un sicario ingresó a la peluquería ubicada en el jirón Belisario Flores, en Lince, y efectuó dos disparos contra la mujer.

Una de las balas impactó en la cabeza y la otra en el rostro, mientras que la clienta que estaba siendo atendida por la víctima salió corriendo para ponerse a salvo.

Fiscalía y Dirincri inician investigaciones

Al lugar del crimen acudieron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), peritos de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y una representante del Ministerio Público.

Las autoridades procedieron a acordonar la cuadra 2 del jirón Belisario Flores para realizar el levantamiento del cadáver, recoger los casquillos de bala y recabar las grabaciones de videovigilancia que permitan identificar y capturar al responsable.

Asesinato contra la trabajadora de la peluquería ubicada en el distrito de Lince Foto: Cesar Bueno @photo.gec

Inseguridad

Los trabajadores del local aseguran que el ataque estuvo dirigido contra la víctima y no contra el negocio. Por su parte, los vecinos de la zona solicitan mayor seguridad y resguardo en el distrito ante la ola de robos y sicariato.

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