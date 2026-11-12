El próximo depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), previsto hasta el 16 de noviembre, se realizará a pocas semanas del vencimiento de la autorización para retirar el 100% de estos fondos. Ante ello, los trabajadores deberán evaluar si disponen de su CTS o si la mantienen como respaldo financiero, considerando que este beneficio también puede ofrecer una tasa competitiva frente a otras alternativas de ahorro.

Según información de Scotiabank, durante mayo de 2026, la proporción de clientes que retiró el 100% de su CTS aumentó en 3.5% respecto al año anterior, mientras que los retiros parciales disminuyeron en 3,2%, lo que refleja una mayor preferencia por disponer de la totalidad de los fondos. Asimismo, se identificó que el 59,4% de los fondos retirados permaneció en cuentas de libre disposición de los clientes, lo que evidencia que una parte importante de estos recursos no fue utilizada inmediatamente.

Asimismo, en el análisis del comportamiento de consumo antes y después del abono de la CTS, el 47,8% de los clientes incrementó sus compras con tarjeta de crédito, mientras que el 44,6% las redujo y el 7,7% las mantuvo estables. Los patrones de consumo muestran que los trabajadores utilizan la CTS de manera diversa: mientras algunos impulsan compras y proyectos personales, otros aprovechan estos recursos para fortalecer su posición financiera mediante ahorro o pago de obligaciones.

En ese sentido, Scotiabank comparte cinco recomendaciones para aprovechar este beneficio de manera responsable:

Prioriza el pago de deudas: utiliza una parte de la CTS para reducir obligaciones financieras de mayor costo, evitando comprometer la totalidad de tus fondos. Mantén un fondo de emergencia: recuerda que la CTS tiene como finalidad brindar respaldo económico ante una eventual pérdida de empleo. Por ello, procura conservar una parte de estos recursos para cubrir tus gastos esenciales durante un periodo de desempleo. Evita gastos no esenciales: antes de realizar compras, evalúa si responden a una necesidad real o pueden postergarse. Considera alternativas de ahorro: si no necesitas disponer del dinero inmediatamente, compara las tasas de interés y condiciones de las distintas opciones de ahorro, incluyendo tu cuenta CTS, para identificar cuál se ajusta mejor a tus necesidades. Invierte en tu desarrollo: destinar parte de la CTS a educación, capacitación o especialización puede generar beneficios a largo plazo.

Finalmente, Scotiabank recuerda que, si bien la disponibilidad de la CTS permite atender necesidades financieras inmediatas, su principal finalidad es proteger al trabajador ante una eventual pérdida de empleo. Por ello, recomienda evaluar las decisiones de retiro considerando tanto las necesidades actuales como la importancia de mantener un respaldo económico para el futuro.