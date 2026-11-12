El 59,4% de los fondos retirados permaneció en cuentas de libre disposición. Foto: Andina.
El 59,4% de los fondos retirados permaneció en cuentas de libre disposición. Foto: Andina.
Por Redacción EC

El próximo depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), previsto hasta el 16 de noviembre, se realizará a pocas semanas del vencimiento de la autorización para retirar el 100% de estos fondos. Ante ello, los trabajadores deberán evaluar si disponen de su CTS o si la mantienen como respaldo financiero, considerando que este beneficio también puede ofrecer una tasa competitiva frente a otras alternativas de ahorro.

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