El director del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) y del Instituto Peruano de Economía (IPE), Diego Macera, será reconocido con el premio Rising Star de la Escuela de Políticas Públicas Harris de la Universidad de Chicago.

De acuerdo con la universidad estadounidense, este premio se otorga a exalumnos que generaron un impacto positivo en la ejecución de políticas públicas y se han distinguido en su carrera en un periodo de hasta 15 años posteriores de haberse graduado de la casa de estudios.

Macera, quien también es miembro del Consejo Fiscal y columnista de opinión en El Comercio, se graduó de la Escuela de Políticas Públicas Harris de la Universidad de Chicago en el 2014.

La universidad también destacó que Macera fue vicepresidente de la Asociación Civil Transparencia, profesor en la facultad de Economía de la Universidad del Pacífico y miembro de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible.

Junto con Macera, también se reconocerá con el premio Rising Star a Trina Reynolds-Tyler, Data Director en la Invisible Institute y graduada de la Escuela de Políticas Públicas Harris de la Universidad de Chicago en 2020.

Asimismo, se entregará el premio al Servicio de Antiguos Alumnos de CC Dubois a Dan Tollefson, director ejecutivo del Resilient Chicago Fund, y el premio a la trayectoria profesional a Eric Ham, analista político, escritor de ‘best sellers’, columnista y presentador en distintos medios de comunicación.

Estos reconocimientos serán entregados el 30 de abril en la cena de premios de exalumnos en Builders BLDG.