Resumen

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Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía (IPE)
Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía (IPE)
Por Redacción EC

El director del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) y del Instituto Peruano de Economía (IPE), Diego Macera, será reconocido con el premio Rising Star de la Escuela de Políticas Públicas Harris de la Universidad de Chicago.