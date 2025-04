La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) respondió este lunes 7 de abril a las recientes declaraciones del cardenal Juan Luis Cipriani, quien desde Madrid exigió una rectificación del comunicado emitido por la CEP el pasado 28 de enero. En dicho documento, la Iglesia en el Perú respaldó la decisión del papa Francisco de imponerle limitaciones ministeriales al cardenal, sancionado por el Vaticano tras una denuncia de abuso sexual.

En el nuevo comunicado, la Presidencia de la CEP reafirma el contenido del pronunciamiento anterior y recuerda que el Santo Padre ha tratado al cardenal “con exquisita caridad pastoral”, actuando con justicia y misericordia. Asimismo, se hace referencia a las declaraciones del portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, quien confirmó que Cipriani aceptó y firmó las medidas disciplinarias aún vigentes, las cuales restringen su actividad pública, residencia y uso de símbolos cardenalicios.

Desde Madrid, el cardenal Cipriani envió el pasado viernes una carta en la que calificó de “falsa” la declaración de los obispos peruanos, alegando que no se ha llevado a cabo un juicio ni se han presentado pruebas en su contra. “No se me ha permitido defenderme” , señaló en el documento, en el que sostiene que su renuncia como arzobispo de Lima no estuvo vinculada a las sanciones impuestas por el Vaticano, sino que estas llegaron once meses después.

Cipriani, quien fue obligado a dejar el país y reducir su exposición pública desde 2019, indicó que han pasado dos meses desde su primera solicitud sin recibir respuesta, motivo por el cual decidió hacer pública su queja. Apeló a la “honradez” de los obispos y aseguró que el comunicado de la CEP daña su honra y confunde a los fieles.

En su reciente comunicado, la CEP señala que aunque Cipriani tiene derecho a proclamar su inocencia, no debe ignorar el precepto penal que le fue impuesto ni la caridad pastoral con la que el Papa ha actuado. La institución lamentó el dolor que esta situación sigue generando y reafirmó su cercanía a las víctimas de cualquier tipo de abuso, citando las palabras del Papa Francisco: “el dolor de las víctimas y sus familias es también nuestro dolor”.

Un caso que sigue generando controversia

El caso contra Cipriani fue revelado en 2024 por el diario español El País, que publicó la denuncia de un hombre de 58 años que afirmó haber sido abusado por el cardenal cuando tenía 17, en un centro del Opus Dei en Lima en 1983. La denuncia habría sido conocida por autoridades eclesiásticas desde 2018, pero no se habrían tomado medidas entonces.

Actualmente, Cipriani permanece en Madrid bajo medidas restrictivas impuestas por la Congregación para la Doctrina de la Fe. Pese a ello, el exarzobispo insiste en su inocencia y reclama un proceso formal que le permita defenderse.