La Comisión de Constitución del Senado sigue entrampada y sin una salida clara respecto del pedido de facultades legislativas. Tras la accidentada sesión del jueves, el grupo de trabajo no volvió a reunirse este viernes. En lugar de convocar a una nueva sesión, el presidente de la comisión, Carlos Mesía (Fuerza Popular), programó una reunión de coordinación con asesores parlamentarios, en un intento por alcanzar un consenso.

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Según el oficio circular remitido, Mesía Ramírez consideró “conveniente” convocar a una reunión entre los asesores de los despachos y de los grupos parlamentarios, con el fin de “recoger opiniones técnicas y aportes” al predictamen, que incorpora ocho puntos adicionales a la propuesta aprobada por la Cámara de Diputados.

El encuentro fue programado para las 4:30 p.m. en la sala José Abelardo Quiñones, ubicada en el segundo piso del Palacio Legislativo. Sin embargo, al cierre de este informe, fuentes de El Comercio confirmaron que solo acudieron los asesores de Fuerza Popular y Renovación Popular. Además, adelantaron que se convocaría a los senadores a una nueva sesión de la comisión para este lunes.

Durante la sesión del jueves, senadores de Juntos por el Perú, Ahora Nación, Buen Gobierno y Obras abandonaron la comisión y dejaron al grupo de trabajo sin quórum. El retiro se produjo en medio de cuestionamientos y pedidos para delimitar las atribuciones del Senado frente a las modificaciones introducidas al texto aprobado por la Cámara de Diputados.

Tras lo ocurrido, Mesía advirtió que no convocaría a una nueva sesión de la comisión “para volver a caer en este caos”. “Yo voy a citar a la comisión en tanto haya un consenso sobre qué vamos a debatir. [¿Y si no hay consenso?] No habrá pues facultades delegadas”, expresó en RPP.

Por ahora, no hay una salida clara. El senador de Ahora Nación Alfonso López Chau señaló que su agrupación respaldaba los 20 puntos aprobados por Diputados. “Hay distintos grupos políticos, yo hablo por el nuestro: vamos por las 20”, expresó.

—Postura del gobierno—

Frente a este entrampamiento, el Ejecutivo envió mensajes al Congreso. Desde Piura, adonde llegó para supervisar las labores de descolmatación de ríos, la presidenta Keiko Fujimori sostuvo que “la única manera” de enfrentar el fenómeno de El Niño “es trabajando unidos”, por lo que hizo un llamado a la unidad.

“Estamos tomando todas las medidas. Por eso es tan importante que en estos momentos que vamos a enfrentar un período de emergencia estemos todos unidos y este mensaje, esperemos que llegue también al Congreso de la República”, dijo a la prensa.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, consideró que el debate sobre las facultades legislativas se ha dilatado demasiado en el Congreso. Además, destacó que estas son necesarias para enfrentar el fenómeno de El Niño y la inseguridad, por lo que expresó su expectativa de que la comisión retome la discusión.

“Se está dilatando mucho tiempo y la población necesita respuestas mucho más rápidas y urgentes. Hemos dicho claramente que las 20 facultades que se otorgaron en la Cámara de Diputados no son suficientes y por eso hemos ido a argumentar para tener mayores facultades”, comentó Vinelli.

El DATO