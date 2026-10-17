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Resumen

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Bancadas de oposición se retiraron y dejaron sin quórum a la comisión el jueves. La controversia se da por las adiciones al texto aprobado por Diputados. (Foto: Congreso)
Bancadas de oposición se retiraron y dejaron sin quórum a la comisión el jueves. La controversia se da por las adiciones al texto aprobado por Diputados. (Foto: Congreso)
Por Alexander Villarroel Zurita

La Comisión de Constitución del Senado sigue entrampada y sin una salida clara respecto del pedido de facultades legislativas. Tras la accidentada sesión del jueves, el grupo de trabajo no volvió a reunirse este viernes. En lugar de convocar a una nueva sesión, el presidente de la comisión, Carlos Mesía (Fuerza Popular), programó una reunión de coordinación con asesores parlamentarios, en un intento por alcanzar un consenso.

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