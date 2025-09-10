La nueva serie coreana “Bon appétit, majestad” llegó a Netflix como una propuesta fresca en el género del K-drama. Protagonizada por la actriz y cantante Im Yoon-a (Yoona) y el actor coreano Lee Chae-min, el título se ha posicionado rápidamente entre lo más visto de Netflix. Su historia, en particular, combina la gastronomía de Corea con una trama de romance que ocurre en un reino dinástico.

El K-drama se basa en la novela web “Surviving as Yeonsan-gun’s Chef” de Park Kook-jae. La serie fue dirigida por Jang Tae-yoo, quien estuvo detrás de “My Love from the Star”.

Se estrenó el pasado 23 de agosto y se encuentra actualmente en emisión tanto en Corea del Sur a través de tvN como en Netflix para el resto del mundo. Revisar más adelante la lista de episodios semanales.

¿Cuántos capítulos tiene “Bon appétit, majestad”?

El drama cuenta con 12 episodios en total, con una duración aproximada de 70 a 80 minutos cada uno. La transmisión concluirá el domingo 28 de septiembre de 2025.

Calendario oficial:

Episodios 1 y 2 - 23 y 24 de agosto

Episodios 3 y 4 - 30 y 31 de agosto

Episodios 5 y 6 - 6 y 7 de septiembre

Episodios 7 y 8 - 13 y 14 de septiembre

Episodios 9 y 10 - 20 y 21 de septiembre

Episodios 11 y 12 - 27 y 28 de septiembre

Hora de estreno de los capítulos de “Bon appétit, majestad”

Los episodios de "Bon appétit, majestad" se estrenan cada semana en Netflix.

Los capítulos de “Bon appétit, majestad” se estrenan cada sábado y domingo en Netflix, en simultáneo con Corea del Sur. Estos son los horarios confirmados para Latinoamérica y Europa:

México: 9:00 p. m.

Colombia: 10:00 p. m.

Ecuador: 10:00 p. m.

Venezuela: 11:00 p. m.

Chile: 11:00 p. m.

Argentina: 12:00 a. m. (domingo y lunes)

España: 5:00 a. m. (domingo y lunes)

Trailer oficial de “Bon appétit, majestad”

¿De qué se trata “Bon appétit, majestad”?

La historia sigue a Yeon Ji-young (Yoona), una chef coreana de talla mundial formada en Francia, que justo en la cima de su carrera se ve arrastrada al pasado, debido a un misterioso eclipse y un antiguo manuscrito de recetas.

Transportada 500 años atrás en la historia, aterriza en plena dinastía Joseon, donde se cruza con Yi Heon, interpretado por Lee Chae-min, un rey temido por su carácter tiránico. Obligada a poner su talento al servicio de la realeza, Ji-young usa la cocina como herramienta de supervivencia, mientras se enfrenta a intrigas palaciegas, secretos y un inesperado romance ‘su majestad’.

¿Dónde ver “Bon appétit, majestad”?

La serie está disponible de manera exclusiva en Netflix fuera de Corea del Sur. Todos los episodios nuevos se estrenan los fines de semana en la plataforma.

En Perú, el horario de estreno corresponde a las 10:00 p. m. (hora de Lima). Es posible que la hora varíe ligeramente según la zona geográfica y la diferencia horaria cercana a los días de transmisión.

Lee Chae-min interpreta al Rey Yi Heon, un monarca tiránico de la dinastía Joseon en "Bon appétit, majestad".

Elenco: Lista completa de personajes clave en “Bon appétit, majestad”

Im Yoon-a (Yeon Ji-young): chef internacional que cae en la dinastía Joseon.

(Yeon Ji-young): chef internacional que cae en la dinastía Joseon. Lee Chae-min (Rey Yi Heon): un monarca tiránico con un exigente paladar.

(Rey Yi Heon): un monarca tiránico con un exigente paladar. Kang Han-na (Kang Mok-ju): miembro de la corte con vínculos políticos clave.

(Kang Mok-ju): miembro de la corte con vínculos políticos clave. Choi Gwi-hwa (Príncipe Je Seon): hermano del rey con ambiciones propias.

(Príncipe Je Seon): hermano del rey con ambiciones propias. Seo Yi-sook (Reina viuda): matriarca de palacio que mueve los hilos de la realeza.

