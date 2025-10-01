Desde su estreno, “Bon appétit, majestad” (o ““Bon appétit, your majesty”) se ha consolidado como el k-drama número uno en el ranking global de Netflix. Durante el estreno de los capítulos semanales, primero se lanzaban en televisión coreana y después en la plataforma. La serie ya llegó a su final en septiembre, pero los fans deben estar con ganas de más.

La serie está encabezado por Lee Chae-min como el rey Yi Heon, un joven monarca exigente y de fuerte carácter, e Im Yoon-ah en el papel de Yeon Ji-young, una chef moderna lanzada al pasado por accidente. Junto a ellos, Kang Han-na interpreta a Kang Mok Ju, una concubina clave cuya inteligencia y ambición la convierten en pieza fundamental de la trama, mientras que Seo Yi-sook da vida a la gran reina madre In Joo, la figura de mayor autoridad en la corte real.

El carisma y la química del reparto resultan esenciales posicionar el título entre lo más visto, ya que sus protagonistas también lo fueron en otras series disponibles en Netflix. Revisa la lista a continuación.

“Bon appétit, majestad”: K-dramas recomendados en Netflix

“Jerarquía”

Kang Ha (Lee Chae-min) en la serie coreana "Jerarquía" (Foto: Netflix)

En esta serie, Lee Chae-min interpreta a Kang Ha, un estudiante becado que se incorpora a la prestigiosa Jooshin High School con la misión de investigar la muerte de su hermano y desafiar el sistema universitario elitista. El drama se centra en las divisiones sociales dentro de la escuela, conflictos de poder entre estudiantes privilegiados y marginados, traiciones y secretos oscuros. “Jerarquía” consta de 7 episodios en su temporada única.

“King the Land”

"King the Land" es una serie disponible Netflix.

Im Yoon-ah protagoniza esta comedia romántica en la que da vida a una asistenta de personal en un hotel. La trama gira en torno al mundo hotelero, con los empleados del prestigioso hotel King y sus encuentros inesperados y romances entre el personal. La serie cuenta con 16 episodios.

“Start-Up”

La temporada 1 de la serie cuenta con 16 episodios, y cada uno de ellos con una duración de aproximadamente 80 minutos.

Kang Han-na forma parte del elenco secundario de “Start-Up”, donde interpreta un rol dentro del entorno emprendedor y tecnológico. Esta serie relata la historia de aspirantes a emprendedores en Corea que luchan por convertir sus ideas en startups exitosas, enfrentando desafíos de inversión, competencia y crecimiento personal. La serie tiene 16 episodios en su única temporada.

“Queenmaker”

Ryu Soo-young y Baek Jae-min en "Queenmaker".

Seo Yi-sook aparece en “Queenmaker” interpretando el personaje Son Young-shim. Político y de intrigas, este drama narra cómo una estratega (Hwang Do-hee) ayuda a una candidata alternativa (Oh Kyung-sook) a posicionarse en la contienda electoral, incluso enfrentándose al poder consolidado y la manipulación mediática. La serie tiene 11 episodios en su temporada.

Otros títulos con el reparto de “Bon appétit, majestad”