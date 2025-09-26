Del primero al décimo episodio, los fans de “Bon appétit, majestad” (“Bon appetit, your majesty”) jamás pensarían en que el encuentro entre el Rey Yi Heon y la chef de alta cocina francesa Yeon Ji-young juntarían sus destinos en un viaje en el tiempo hacia la dinastía Joseon en lo que todavía no era Corea. El actor Lee Chae-min y la cantante de Girls’ Generation, Im Yoon-ah, superan la temporada con el esperado desenlace de la serie histórica más vista de Netflix en agosto, septiembre y octubre de este año.

Desde su estreno el 23 de agosto en Netflix, la serie coreana atrapó a miles de seguidores en todo el mundo por su trama sobre un viaje hacia los siglos XIV y XIX y el romance entre un rey y su cocinera real. Las cifras se están elevando conforme se espera el estreno de los dos capítulos finales del k-drama palaciego. Revisa los detalles debajo para que no te los pierdas.

Hora de estreno de los capítulos finales de “Bon appétit, majestad”

El actor Lee Chae-min y la cantante de Girls’ Generation, Im Yoon-ah, son los protagonistas de "Bon appétit, majestad". (Foto: Netflix)

Los capítulos de “Bon appétit, majestad” se estrenan los sábados y domingos por Netflix. La plataforma mantiene el horario de los episodios finales 11 y 12 en cada país para que los fans puedan disfrutarlo en simultáneo. Ambos mantendrán la duración de 70 u 80 minutos en promedio, como los capítulos anteriores.

Los suscriptores de Netflix podrán ver el episodio en calidad HD, con subtítulos en español latino y doblaje opcional. No existe disponibilidad gratuita de este contenido fuera de la plataforma oficial.

País Hora México, Costa Rica, El Salvador 8:00 a. m. Perú, Colombia, Ecuador, Panamá 9:00 a. m. Venezuela, Bolivia 10:00 a. m. Chile, Argentina, Brasil 11:00 a. m. España 4:00 p. m. Estados Unidos (ET) 10:00 a. m.

Fecha de estreno de final de “Bon appétit, majestad”

La conclusión de la serie se producirá a lo largo del fin de semana del 27 y 28 de septiembre, siguiendo el formato de dos episodios por semana que ha mantenido el K-drama desde su debut. La serie completa abarca una docena de episodios.

Cronograma de los capítulos finales:

Episodio 11: Sábado 27 de septiembre de 2025

Episodio 12: Domingo 28 de septiembre de 2025 (FINAL)

Trailer oficial de “Bon appétit, majestad”

¿Qué pasa en el capítulo final “Bon appétit, majestad”?

Como sucedió en los primeros capítulos, la chef Yeon Ji-young (Im Yoon-ah) estaba en la cima de su carrera tras ganar un concurso de cocina en Francia de la actualidad. De dirigir un restaurante Michelin con tres estrellas, un misterioso eclipse y un accidente en pleno vuelo la transportaron 500 años al pasado, aterrizando en la dinastía Joseon. Así empieza su supervivencia al paladar de un rey tirano, Yi Heon (Lee Chae-min), famoso por ser el más exigente con los chefs reales.

Atrapada en un contexto histórico lleno de conspiraciones, Ji-young se convierte en una respetada chef de la cocina real. En tanto, el romance entre ella y el rey surge de una manera inesperada y el suspenso se cose tras la intriga de la muerte de la madre biológica de ‘su majestad’.

El final de “Bon appétit, majestad” tiene que dar explicaciones sobre el legado del romance palaciego, ya que ahora la cocinera real debe decidir su futuro en la dinastía Joseon frente a su retorno al futuro, donde tenía una reputación en la cocina de autor francesa.

Guía para ver “Bon appétit, majestad” en Netflix: registro, dispositivos y estrenos

“Bon appétit, majestad” es la serie de habla no inglesa más vista de Netflix en Perú en septiembre. (Foto: Netflix)

Para ver los capítulos finales de “Bon appétit, majestad” en Netflix, sigue estos sencillos pasos:

Ingresa a Netflix Encuentra la serie Elige tu plan ideal Acceso gratuito con anuncios (opcional)

Lista completa de personajes clave en “Bon appétit, majestad”

La serie destaca por su reparto de estrellas y roles complejos:

Im Yoon-ah (Yeon Ji-young): La chef protagonista, talentosa y moderna, obligada a sobrevivir en un mundo que le es ajeno.

Lee Chae-min (Rey Yi Heon): Rey joven de la dinastía Joseon, famoso por su exigencia, su carácter despótico y su evolución emocional a lo largo de la serie.

Kang Han-na (Kang Mok Ju): Concubina real con ambiciones y secretos que dan giros a la trama.

Choi Gwi-hwa (Príncipe Je San): Tío del rey y antagonista político.

Seo Yi-sook (Reina viuda In Joo): Abuela del rey, figura de poder y sabiduría en la corte.

Lee Joo Ahn (Gong Il): Bufón real que aporta humor y estrategia.

Jang Kwang (Chang Sun): Eunuco mayor de palacio.

Park Joon Myun (Dama Choi): Dama de la corte con influencias y secretos.

Kim Kwang Gyu (Eom Bong Sik): Cocinero real, mentor y guía para Ji-young.

Hong Jin Ki (Maeng Man Soo): Cocinero con rivalidades internas.

Oh Ui Shik (Lim Song Jae): Secretario general jefe, enlace político clave.

Ficha Técnica de “Bon appétit, majestad”