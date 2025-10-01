La actriz Im Yoona vuelve a conquistar a los espectadores de Netflix con “Bon appétit, majestad”, una serie que ha demostrado ser otro éxito rotundo en la era OTT. Tras el fenómeno de “King The Land” (2023), el equipo creativo detrás de ambas producciones repite la fórmula del triunfo, y esta vez con una propuesta que mezcla gastronomía, viajes en el tiempo y romance en la corte de Joseon.

¿DE QUÉ TRATA LA EXITOSA SERIE “BON APPÉTIT, MAJESTAD”?

La trama sigue a Yeon Ji-Young, interpretada por Yoona, una chef de formación francesa que, misteriosamente, viaja al pasado. Su nuevo destino: convertirse en la cocinera real del temido rey Yi-Heon, encarnado por Lee Chae-Min.

Con el tirano gourmet como juez más exigente, la protagonista debe sobrevivir día a día elaborando platos exquisitos que no solo alimentan, sino que conquistan. La mezcla de referencias culturales entre la era moderna y la antigua Joseon ha cautivado a una audiencia global, curiosa por ver cómo la cocina puede tender puentes entre épocas tan distintas.

El éxito no tardó en confirmarse. Desde sus primeros capítulos, “Bon appétit, majestad” registró índices de audiencia sobresalientes, consolidándose como una de las series coreanas más vistas en Netflix este año. El episodio final, emitido el 28 de septiembre, marcó el punto más alto: un récord absoluto en su franja horaria, lo que reafirmó el poder de Yoona como figura central del K-drama contemporáneo.

"Bon appétit, majestad" combina romance histórico, viajes en el tiempo y gastronomía gourmet (Foto: Tving / Netflix)

IM YOON-AH SE MOSTRÓ CONTENTA POR EL RESULTADO Y HABLÓ SOBRE EL FUTURO DE LA SERIE

En entrevista con Allkpop, Yoona confesó estar sorprendida por la magnitud de la respuesta del público. “Como los índices de audiencia han sido buenos en cada episodio, me he sorprendido día tras día y semana tras semana. Nunca imaginé una respuesta y un resultado tan grandes”, declaró, agradecida y conmovida por el impacto de la historia.

El desenlace, sin embargo, no dejó a todos completamente satisfechos. Aunque la mayoría celebró el final feliz entre Ji-Young y Yi-Heon, otros espectadores esperaban más explicaciones sobre cómo el rey terminó viajando hasta la Seúl actual para reencontrarse con la protagonista. Ese “final abierto” ha generado múltiples debates en foros y redes, avivando la especulación sobre lo que podría venir después.

Lejos de mostrarse preocupada, Yoona se declaró en paz con el cierre de la historia. “Estoy satisfecha. Creo que es el final con el que todos sueñan. Parece una hermosa conclusión”, aseguró. Sus palabras reflejan una confianza en la solidez del relato y en la capacidad de la serie de dejar huella incluso más allá de los interrogantes que sembró.

Por ahora, no hay confirmación oficial de una segunda temporada. Aun así, la actriz no descartó la posibilidad de volver al set en caso de que Netflix y el equipo creativo decidan continuar con la historia. “Todavía no he oído nada sobre la segunda temporada. Si la historia continúa y todos los actores pueden volver juntos, me encantaría hacerlo”, afirmó, dejando la puerta abierta a que “Bon appétit, majestad” sirva un nuevo banquete televisivo en el futuro.

