Netflix sigue apostando fuerte por el contenido asiático. Esta vez, la plataforma estrena “El genio y los deseos”, una serie coreana que combina la fantasía clásica de los deseos mágicos con historias contemporáneas sobre sueños, poder y relaciones humanas. Después del fenómeno mundial de “Bon appétit, majestad”, la expectativa sobre el reemplazo es enorme: los fans quieren saber si esta nueva ficción logrará ocupar el mismo espacio en las conversaciones digitales y en el corazón de los espectadores.

Ese espacio será llenado por “El genio y los deseos”, con episodios llenos de giros inesperados, una estética elegante y personajes profundamente construidos, la serie promete mantener la llama encendida del boom K-drama que se ha consolidado globalmente en los últimos años.

¿DE QUÉ TRATA “EL GENIO Y LOS DESEOS”?

“El genio y los deseos” sigue a Ka-young, una joven fría e impasible que ha vivido bajo el estricto cuidado de su abuela, “cuya estricta vigilancia y duro afecto han mantenido bajo control las tendencias psicopáticas de su nieta”, precisa Tudum.

La vida rutinaria de la muchacha cambia cuando encuentra una lámpara mágica, de la que sale un genio que llevaba mil años dormido. Al despertar, le ofrece concederle tres deseos, pero pronto descubriremos que él en realidad es Iblis, conocido como Satanás, quien quiere demostrar que la gente puede ser corrompida fácilmente.

“¿Podrá un genio transformar el mundo rutinario de una mujer en uno de amor y fantasía?... Déjate corromper”, se lee en el adelanto oficial de Netflix.

¿CÓMO VER “EL GENIO Y LOS DESEOS” EN NETFLIX?

La esperada serie “El genio y los deseos” se estrena este viernes 3 de octubre en Netflix. Para disfrutarla, solo necesitas contar con una suscripción activa al servicio de streaming.

Si ya eres usuario de la plataforma, puedes activar la opción de “Recordarme” (la campanita de aviso) en la página de la serie, de modo que Netflix te notifique automáticamente en cuanto esté disponible y no te pierdas el primer episodio.

¿QUIÉNES PROTAGONIZAN LA SERIE “EL GENIO Y LOS DESEOS”?

“El genio y los deseos” cuenta con las actuaciones principales de:

Bae Suzy como Ka-young

como Ka-young Kim Woo-bin como Iblis

como Iblis Ahn Eun-jin como Mi-joo

como Mi-joo Noh Sang-hyun como Soo-hyun

como Soo-hyun Ko Kyu-pil como Sayyid, asistente del genio que en realidad es un jaguar negro

como Sayyid, asistente del genio que en realidad es un jaguar negro Lee Joo-young como Min-ji, amiga de Ka-young.

¿POR QUÉ APUESTA NETFLIX A ESTA HISTORIA?

Con la despedida de “Bon appétit, majestad”, Netflix necesitaba un título que mantuviera activa la audiencia fiel al formato K-drama. “El genio y los deseos” se perfila como ese puente: mezcla elementos universales (magia y dilemas humanos) con el sello coreano de intensidad emocional y estética cuidada. Según el director, “no queríamos solo contar una historia fantástica, sino hablar de lo que las personas estarían dispuestas a perder por cumplir sus sueños”.

FICHA DE “EL GENIO Y LOS DESEOS”

