Los reflectores del entretenimiento surcoreano apuntan hoy a Ryu Da-in, una de las actrices jóvenes que más interés ha despertado en la escena del K-drama. Su talento, unido a su reciente relación con el actor Lee Chae-min, protagonista de “Bon Appétit, Your Majesty”, ha convertido a la intérprete en uno de los nombres más buscados en internet.

La química que surgió en su participación conjunta en “Number One Scandal” (conocido también como “Crash Course in Romance”) trascendió la pantalla. Luego de meses de especulaciones, la pareja decidió confirmar su romance para alegría de sus fanáticos, quienes celebran además la ascendente carrera de Ryu Da-in en la televisión surcoreana.

1. ¿QUIÉN ES RYU DA-IN?

Ryu Da-in nació el 29 de septiembre de 2000 en Busán, Corea del Sur. Tiene 25 años y mide 1,74 metros, con un peso aproximado de 48 kilos. Es de nacionalidad surcoreana, pertenece a la agencia Alien Company y practica el budismo. Su familia la acompaña de cerca, además de su fiel mascota, un perro llamado Toto.

Ryu Da-in Tiene 25 años y mide 1,74 metros, con un peso aproximado de 48 kilos (Foto: Ryu Da-in/ instagram)

2. FICHA DE DATOS DE RYU DA-IN

Nombre real : Ryu Da-in

: Ryu Da-in Nombre artístico : Ryu Da-in

: Ryu Da-in Fecha de nacimiento : 29 de septiembre de 2000

: 29 de septiembre de 2000 Edad : 25 años

: 25 años Lugar de nacimiento : Busán, Corea del Sur

: Busán, Corea del Sur Ocupación : actriz

: actriz Altura : 174 cm

: 174 cm Nacionalidad: surcoreana

surcoreana Agencia : Alien Company

: Alien Company Instagram : @rxudain

: @rxudain Fandom: Dainso

Ryu Da-in cumplió 25 años el 29 de septiembre. (Foto: Ryu Da-in/ instagram)

3. EDUCACIÓN

En términos académicos, cursó su formación básica en Busán y completó el examen de equivalencia para la secundaria.

4. CARRERA ARTÍSTICA

Ryu Da-in debutó en 2020 en el drama “18 Again”, transmitido por JTBC, donde interpretó un papel secundario. La proyección llegó en 2023 con su participación en “Daily Scandal” (también conocido como “Ilta Scandal”), producida por tvN, donde interpretó a Jang Dan-ji.

Su gran salto llegó en 2024 con el drama de TVING “Pyramid Game”, adaptación de un popular webtoon, en el que dio vida a Myeong Ja-eun en su primer rol protagónico. La actuación le permitió consolidarse como una de las actrices emergentes más destacadas de su generación.

En la actualidad, está preparando su nuevo desafío interpretativo en “Awakening” de SBS, donde dará vida a Kim Ye-jin.

5. ACTIVISMO E IMPACTO CULTURAL

Más allá de su crecimiento actoral, Ryu Da-in es una figura que ha influido en la conversación sobre salud mental y violencia escolar gracias a “Pyramid Game”. Su interpretación se convirtió en tema de debate y punto de reflexión cultural entre la juventud surcoreana.

6. VIDA PERSONAL: RELACIÓN CON LEE CHAE-MIN

Los rumores de romance surgieron en marzo de 2024, después de coincidir en “Number One Scandal”. La confirmación final llegó cuando ambos publicaron imágenes similares de sus cumpleaños en Instagram, con pasteles y velas idénticas.

En septiembre de 2025, los actores consolidaron aún más su romance al mostrarse públicamente con anillos de pareja en la fiesta de despedida de “Bon Appétit, Your Majesty”, el drama en el que Lee Chae-min protagoniza como el rey Lee Heon en esta serie de Netflix.

La pareja es hoy una de las más comentadas del entretenimiento surcoreano y disfruta de un apoyo masivo en redes sociales.

La actriz Ryu Da-in confirmó públicamente su relación con Lee Chae-min en 2024.(Foto: Ryu Da-in/ instagram)

7. RYU DA-IN EN REDES SOCIALES

En sus redes sociales, Ryu Da-in suele compartir retratos personales y momentos cotidianos con sus fanáticos, incluyendo fotografías junto a su perro Toto y mensajes dirigidos a su fandom “Dainso”.

8. CURIOSIDADES

S bebida favorita es un americano helado ligero.

Le gusta cantar.

Le gusta sacar la lengua cuando toma fotografías.

Uno de sus ejercicios favoritos es el boxeo.

De las cuatro estaciones, le gustan más la primavera y el verano.

Su pizza favorita es la bulgogi.

Le encanta el helado K&K y solo come el de yogur en Baskin Robbins.

La naranja es una de sus frutas favoritas.

9. FOTOS RYU DA-IN

La actriz Ryu Da-in disfrutando de la playa (Foto: Ryu Da-in/ instagram)

Ryu Da-in debutó en 2020 con el drama “18 Again” de JTBC. (Foto: Ryu Da-in/ instagram)

Es protagonista del drama de TVING “Pyramid Game” y se prepara para “Awakening”, de SBS (Foto: Ryu Da-in/ instagram)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.