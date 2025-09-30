Netflix vuelve a apostar por la fantasía asiática con “El genio y los deseos”, una serie coreana que promete conquistar a millones de espectadores combinando magia, romance y dilemas morales. Con un genio dispuesto a conceder deseos y una protagonista atrapada entre la tentación y el precio de sus decisiones, la producción se perfila como la nueva joya imperdible del streaming en 2025.

¿DE QUÉ TRATA “EL GENIO Y LOS DESEOS”?

La historia sigue a Ka-young, una mujer de carácter frío y reservado cuya vida cambia radicalmente al encontrarse con una lámpara mágica. De ella emerge Iblis, un genio extravagante que regresa tras mil años de encierro para concederle tres deseos. Lo que parece una oportunidad única pronto se convierte en un juego peligroso, donde cada deseo trae consigo un costo oculto y pone a prueba los límites de la ambición y del corazón.

Los espectadores tienen razones de sobra para darle una oportunidad. Por un lado, la serie mezcla géneros de forma original, pasando de la comedia romántica a la fantasía oscura sin perder coherencia. Por otro, plantea una reflexión sobre lo que significa realmente desear algo: ¿vale la pena arriesgarlo todo por un anhelo?

Finalmente, se suma la impecable producción coreana que cuida cada detalle visual y narrativo, con escenarios que parecen sacados de un cuento y diálogos cargados de tensión.

Los capítulos se estrenarán cada semana en la plataforma de streaming (Foto: Netflix)

EL REPARTO DE ACTORES DE “EL GENIO Y LOS DESEOS”

El reparto reúne a figuras destacadas del entretenimiento surcoreano. Bae Suzy interpreta a Ka-young, mientras que Kim Woo-bin da vida al carismático y enigmático Iblis.

A ellos se suman Ahn Eun-jin como Mi-joo, Noh Sang-hyun como Soo-hyun, Ko Kyu-pil en el papel de Sayyid, asistente del genio, y Lee Joo-young como Min-ji, la amiga cercana de la protagonista. Un equipo actoral que promete química en pantalla y actuaciones memorables.

Detrás de cámaras, la producción cuenta con el respaldo de grandes nombres como Kim Eun-sook y la participación de reconocidas compañías como Studio Dragon y CJ Entertainment. Todo apunta a que Netflix busca repetir el fenómeno global que han tenido otras series coreanas, colocando a “El genio y los deseos” en la mira internacional desde su estreno.

¿CUÁNDO ES EL ESTRENO DE “EL GENIO Y LOS DESEOS”?

La fecha marcada en el calendario es el viernes 3 de octubre de 2025, día en que “El genio y los deseos” llegará al catálogo de Netflix.

En Corea, el estreno ocurrirá alrededor de las medianoche KST (Korea Standard Time); en Estados Unidos, dependiendo del huso, sería esa misma noche (por ejemplo, cerca de las 11:00 p.m. ET / 8:00 p.m. PT); y en Sudamérica, el estreno suele coincidir con las 10:00 p.m. hora peruana (GMT-5), ajustado para cada país de la región.

¿CÓMO VER LA SERIE COREANA “EL GENIO Y LOS DESEOS”?

Ahora bien, si quieres disfrutar de esta producción en Estados Unidos, es importante conocer los planes disponibles de Netflix.

Actualmente, el plan con anuncios cuesta US$ 7,99/mes, mientras que el plan estándar sin anuncios está en US$ 17,99/mes y el plan premium, que ofrece 4K y más dispositivos, en US$ 24,99/mes. Opciones que permiten acceder no solo a esta serie, sino también a todo el catálogo internacional de la plataforma.

