Durante años, “My Hero Academia” fue el alma del anime de superhéroes. Su mezcla de acción explosiva, emociones profundas y una galería de personajes entrañables redefinió el género. Pero con el final de su historia y la despedida de Deku y sus compañeros, surge una pregunta inevitable: ¿quién tomará ahora su lugar? La respuesta parece estar llegando desde un rincón inesperado del mundo de la animación: China.

“To Be Hero X” ha irrumpido con fuerza en el panorama del anime y ya muchos lo señalan como el heredero espiritual —y quizás superior— de “My Hero Academia”.

Esta nueva serie combina animación de primer nivel, una narrativa intensa y una visión fresca del heroísmo que desafía las convenciones. Lejos de ser una simple imitación, “To Be Hero X” es una reinvención audaz de lo que significa ser un héroe en un mundo que ha convertido la justicia en espectáculo.

¿DE QUÉ TRATA EL ANIME “TO BE HERO X”?

La historia de “To Be Hero X” se desarrolla en un universo donde los héroes compiten cada dos años en un torneo mundial para determinar su posición en un ranking global. Lo que podría sonar como un torneo más, en realidad es una exploración brutal de poder, reputación y corrupción. Cada batalla no solo mide fuerza física, sino también astucia y voluntad. Es una crítica disfrazada de acción frenética, un espejo distorsionado que muestra hasta dónde puede llegar alguien por mantener su estatus.

Visualmente, el anime es un espectáculo. Su animación, producida con estándares cinematográficos, rivaliza con lo mejor de los grandes estudios japoneses. Cada pelea se siente viva, fluida y con un nivel de detalle que atrapa. Pero más allá del brillo técnico, “To Be Hero X” destaca por su tono: una mezcla de sátira, ironía y drama que logra tanto hacer reír como estremecer. Es una carta de amor —y al mismo tiempo una broma ácida— hacia el género de los superhéroes.

"To Be Hero X" ya se perfila como el principal contendiente para heredar, e incluso superar, el trono de "My Hero Academia" (Foto: Crunchyroll)

SU MAYOR LOGRO ES QUE NO INTENTA COPIAR A “MY HERO ACADEMIA”, SINO TRASCENDERLA

Sus personajes son imperfectos, inseguros y muchas veces egoístas, pero profundamente humanos. La serie no se pregunta cómo convertirse en héroe, sino qué significa seguir siéndolo cuando el mundo te convierte en mercancía. Esa reflexión resuena con una generación que creció viendo héroes, pero ahora busca comprender su fragilidad.

Con su primera temporada ya consolidada y una segunda en camino, “To Be Hero X” se perfila como la próxima gran revolución del anime. Su éxito demuestra que el público está listo para nuevas propuestas que mezclen humor, crítica y espectacularidad sin miedo a romper moldes. Si “My Hero Academia” representó el idealismo, “To Be Hero X” encarna el desencanto y la reinvención.

En un panorama donde las leyendas dan paso a nuevas voces, “To Be Hero X” podría ser la chispa que mantenga viva la llama del heroísmo en el anime. Porque si “My Hero Academia” nos enseñó a soñar con ser héroes, “To Be Hero X” nos recuerda que incluso los héroes deben luchar para seguir siéndolo.

