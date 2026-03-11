Diez años después de abandonar el mundo tecnológico, el prodigio de la informática Ulises Albet (Álex González) decide regresar a Barcelona tras recibir una llamada de su antiguo socio y mejor amigo, Samuel Barrera (Asier Etxeandia), quien le advierte que el mundo está en peligro en “Day One”. El protagonista de la serie española de Amazon Prime Video debe enfrentarse a su pasado y a una amenaza que pone en riesgo el futuro ético de la humanidad. ¿Quieres conocer más detalles sobre esta nueva producción? A continuación, te comparto la fecha de estreno, trama, reparto y más detalles relevantes.

El thriller tecnológico, dirigido por Marta Pahissa y Víctor Cuadrado a partir del guion de Cristina Pons, Luis Arranz, Luis Moreno y Juan Salvador López, explora la compleja relación entre la tecnología y la humanidad en la era digital. Se trata de una producción de Zebra Producciones, NewCo Audiovisual y Documentales en Canarias SL.

“Day One” cuenta con un elenco conformado por Álex González, Alba Planas, Asier Etxeandia, Renata Notni, Iván Massagué, Jordi Mollà, Mireia Oriol, Melina Matthews, Àgata Roca, David Selvas, Mercè Martínez, Peter Vives y Zoe Gatell, entre otros.

Álex González interpreta a Ulises Albet en la serie española "Day One", dirigida por Víctor Cuadrado y Marta Pahissa (Foto: Amazon Prime Video)

¿DE QUÉ TRATA “DAY ONE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, “Day One” se ambienta en Barcelona de 2026, “en plena semana del Mobile World Congress, Ulises Albet, antiguo prodigio tecnológico y ahora activista anti tech, se convierte en el principal sospechoso de un asesinato. En su huida por la ciudad, descubre que está a punto de lanzarse un nuevo avance tecnológico que pone en riesgo el futuro ético de la humanidad. Solo enfrentando su pasado podrá neutralizar esta amenaza.”

Por lo que he visto en el tráiler, aunque Samuel le advierte sobre una tecnología peligrosa, Ulises no sabe exactamente a que se refiere, así que debe iniciar una investigación y descubrir el secreto antes de que sea demasiado tarde para la humanidad.

Unas lentillas con la capacidad de controlar las emociones llaman la atención de muchos, pero son más de lo que parecen y el precio a pagar por estar feliz todo el tiempo es alto. En tanto, un detective (Ivan Massagué) investiga una asesinato que se relaciona con la trama central.

¿CÓMO VER “DAY ONE”?

“Day One” se estrenará el viernes 13 de marzo de 2026 en Amazon Prime Video, por lo tanto, para ver la nueva serie española solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “DAY ONE”

ACTORES Y PERSONAJES DE “DAY ONE”

Álex González como Ulises Albet

Alba Planas como Rebeca

Asier Etxeandia como Samuel Barrera

Jordi Mollà

Ivan Massagué

Renata Notni

Mireia Oriol

Melina Matthews

Peter Vives

Àgata Roca

David Janer como Oriol

Víctor Benjumea

David Selvas

Lluís Altés

Frederico Barata como Joao

Alex Ricart

Adria Rosell

Mercè Martínez

Alba Planas da vida a Rebeca, una de las primeras en probar el nuevo invento, en la serie española "Day One" (Foto: Amazon Prime Video)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “DAY ONE”?

La primera temporada de “Day One” tiene seis capítulos, cada uno con una duración aproximada de 45 minutos.

