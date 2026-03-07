La octava y última temporada de “Outlander” finalmente se estrenó el 7 de marzo de 2026, así que los fanáticos de la serie de Starz basada en la exitosa saga de novelas de Diana Gabaldon ya pueden disfrutar del principio del final de la mágica historia de Claire (Caitriona Balfe) y Jamie Fraser (Sam Heughan), quienes tras descubrir una verdad devastadora, regresan a Fraser’s Ridge en Carolina del Norte. En ese lugar los espera una gran sorpresa. Las cosas han cambiado y ellos deben adaptarse mientras lidian con otros pendientes y buscan las respuestas que tanto necesitan.

“Nos despedimos hace un año y medio, y ahora es la despedida definitiva”, señaló Caitriona Balfe en una entrevista con WWD el 4 de marzo de 2026. “Creo que los fans están listos para verlo, y creo que nosotros también estamos listos para que lo vean”. Sobre el final adelantó: “En cierto modo, sí, llega a un punto culminante, pero en otros aspectos, Claire y Jamie simplemente llevaban una vida normal”.

La temporada final de “Outlander” cuenta con el regreso de Caitriona Balfe, Sam Heughan, Sophie Skelton, Richard Rankin, John Bell, Izzy Meikle-Small, David Berry y William Ransom, entre otros. Al elenco de los últimos episodios también se suman Kieran Bew, Frances Tomelty, Carla Woodcock y Turlough Convery.

Caitríona Balfe retoma el papel de Claire y Sam Heughan retoma el papel de Jamie Fraser en la octava temporada de "Outlander" (Foto: Starz)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE LA TEMPORADA 8 DE “OUTLANDER”?

La octava y última temporada de “Outlander”, que adapta “Go Tell the Bees That I Am Gone” y “A Blessing For A Warrior”, la novena y décima novela de Gabaldon, tiene diez episodios. Seis capítulos menos que la entrega anterior. Aunque no se trata de la temporada con menos episodios (la sexta con tan solo ocho episodios), es algo decepcionante para los fans del drama histórico.

No obstante, no todo es negativo, ya que por lo menos, la temporada final no se dividirá en dos partes como otras producciones, así que el popular drama histórico desarrollado por Ronald D. Moore terminará en mayo del 2026.

Hasta el momento, el primer episodio tiene una buena calificación (8,7) en IMDb y se espera que los siguientes capítulos superen esa puntuación. Como dato adicional Caitriona Balfe y Sam Heughan también dirigen algunos de los episodios de la última temporada de la serie de Starz.

TRÁILER DE LA TEMPORADA FINAL DE “OUTLANDER”

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 8 DE “OUTLANDER”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de la temporada final de “Outlander”, “al comenzar la octava temporada, Jamie y Claire pronto descubren que la guerra los ha seguido a casa, a Fraser’s Ridge, ahora un próspero asentamiento que ha crecido y prosperado en su ausencia. Con las nuevas llegadas y los cambios ocurridos durante sus años fuera, los Fraser se enfrentan a la pregunta de qué están dispuestos a sacrificar por el lugar que llaman hogar y, aún más importante, qué sacrificarían para permanecer juntos.

Mientras los Fraser mantienen un frente unido contra los intrusos externos, los secretos familiares que finalmente salen a la luz amenazan con separarlos desde dentro. Aunque han dejado atrás la guerra por la libertad de Estados Unidos, su lucha por Fraser’s Ridge apenas comienza.”

La productora ejecutiva Maril Davis también comento con EW que la pareja protagonista descubrirá que su antiguo hogar ya no es como lo dejaron. “Están realmente sorprendidos, cuando regresan, de que no solo están empezando de cero con su casa, sino que en realidad están empezando de cero en términos de su lugar en la comunidad”.

REPARTO DE LA TEMPORADA 8 DE “OUTLANDER”

Caitríona Balfe como Claire Randall Fraser

Sam Heughan como Jamie Fraser

Richard Rankin como Roger Wakefield MacKenzie

Sophie Skelton como Brianna Randall Fraser MacKenzie

John Bell como Young Ian Murray

David Berry como Lord John Grey

Charles Vandervaart como William Ransom

Izzy Meikle-Small como Rachel Hunter

Joey Phillips como el Dr Denzell Hunter

Florrie May Wilkinson como Fanny

Brianna (Sophie Skelton) junto a su madre Claire (Caitríona Balfe) en una escena de la octava y última temporada de "Outlander" (Foto: Starz)

