La temporada 3 de “Jujutsu Kaisen” es una de las más intensas, ya que adapta el arco del Culling Game (Juego del Sacrificio), uno de los más largos y violentos del manga, pues en esta etapa Kenjaku pone en marcha un “juego” a gran escala en Japón, donde zonas enteras quedan selladas y convertidas en campos de batalla. Es ahí, donde hechiceros y personas comunes quedan atrapados y obligados a pelear si quieren sobrevivir o ganar más poder. Para Yuji, Megumi, Yuta y compañía, el objetivo principal es doble: rescatar a Tsumiki Fushiguro y avanzar en el plan para poder liberar a Gojo Satoru después de lo ocurrido en Shibuya. Como esta entrega presenta varios momentos que nos deja boquiabiertos, te damos a conocer a los seis personajes más importantes de esta edición del anime.
HAJIME KASHIMO
Hajime Kashimo es un hechicero de hace 400 años que hizo un contrato con Kenjaku para revivir y formar parte del Viaje a La Extinción. Al ser también uno de los primeros dos participantes en conseguir 100 puntos en el juego. Su principal objetivo es poder pelear con Sukuna.
Actualmente, en la temporada 3 sumó un total de 200 puntos, de los cuales utilizó 100 para añadir una nueva regla al juego: permitir a los jugadores ver información sobre otros participantes.
YUTA OKKOTSU
Yuta Okkotsu es uno de los cuatro chamanes de Grado Especial, que tendrá un papel clave en la entrega 3 del anime. Y es que tras señalar que mataría a Itadori, lo único que buscaba era distraer al resto, toda vez que ambos se encontraban trabajando para detener a Kenjaku.
“Como se mencionó en el episodio 3 de la tercera temporada de ‘Jujutsu Kaisen’, Okkotsu ya se unió al Juego de la Matanza para obtener información antes de que Tsumiki y otros entren en una colonia. Actualmente actúa por su cuenta, pero tarde o temprano, lo veremos en acción de nuevo”, escribió Ankit Ashish Tigga, de Game Rant.
MEGUMI FUSHIGURO
Megumi Fushiguro es uno de los protagonistas de la serie manga “Jujutsu Kaisen”. Es un estudiante del Colegio Técnico de Magia Metropolitana de Tokio y compañero de Yuji Itadori y Nobara Kugisaki.
También busca detener los planes de Kenjaku, pero sobre todo rescatar a su hermana Tsumiki del Juego de la Matanza.
YUJI ITADORI
Yuji Itadori, el protagonista del anime, asume otra vez un rol importante. Precisamente cuando lo vimos unirse al Juego de la Matanza fue atacado por Hanyu y Haba, a quienes les ganó; lo que nos demuestra que está preparado para todo.
No se sabe con certeza si este personaje podría estar cayendo en una trampa mientras busca a Higuruma. Incluso podría haberse convertirlo en el objetivo de hechiceros reencarnados como Hajime Kashimo.
KENJAKU
Kenjaku es el antagonista principal de “Jujutsu Kaisen” y creador del Juego de la Matanza, por lo que en este arco su papel es crucial. Él es responsable de sellar a Satoru Gojo y seguirá recurriendo a cualquier medio para cumplir su misión.
Debido a su poder, ha resucitado a varios hechiceros de siglos atrás a través de pactos con ellos.
