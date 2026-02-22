La temporada 3 de “Jujutsu Kaisen” es una de las más intensas, ya que adapta el arco del Culling Game (Juego del Sacrificio), uno de los más largos y violentos del manga, pues en esta etapa Kenjaku pone en marcha un “juego” a gran escala en Japón, donde zonas enteras quedan selladas y convertidas en campos de batalla. Es ahí, donde hechiceros y personas comunes quedan atrapados y obligados a pelear si quieren sobrevivir o ganar más poder. Para Yuji, Megumi, Yuta y compañía, el objetivo principal es doble: rescatar a Tsumiki Fushiguro y avanzar en el plan para poder liberar a Gojo Satoru después de lo ocurrido en Shibuya. Como esta entrega presenta varios momentos que nos deja boquiabiertos, te damos a conocer a los seis personajes más importantes de esta edición del anime.

HAJIME KASHIMO

Hajime Kashimo ha dicho que todos los que ha combatido hasta ahora son demasiado débiles (Foto: Mappa)

Hajime Kashimo es un hechicero de hace 400 años que hizo un contrato con Kenjaku para revivir y formar parte del Viaje a La Extinción. Al ser también uno de los primeros dos participantes en conseguir 100 puntos en el juego. Su principal objetivo es poder pelear con Sukuna.

Actualmente, en la temporada 3 sumó un total de 200 puntos, de los cuales utilizó 100 para añadir una nueva regla al juego: permitir a los jugadores ver información sobre otros participantes.

YUTA OKKOTSU

Yuta Okkotsu es un hechicero de grado especial en el anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

Yuta Okkotsu es uno de los cuatro chamanes de Grado Especial, que tendrá un papel clave en la entrega 3 del anime. Y es que tras señalar que mataría a Itadori, lo único que buscaba era distraer al resto, toda vez que ambos se encontraban trabajando para detener a Kenjaku.

“Como se mencionó en el episodio 3 de la tercera temporada de ‘Jujutsu Kaisen’, Okkotsu ya se unió al Juego de la Matanza para obtener información antes de que Tsumiki y otros entren en una colonia. Actualmente actúa por su cuenta, pero tarde o temprano, lo veremos en acción de nuevo”, escribió Ankit Ashish Tigga, de Game Rant.

MEGUMI FUSHIGURO

Megumi Fushiguro forma parte del grupo principal de hechiceros del anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

Megumi Fushiguro es uno de los protagonistas de la serie manga “Jujutsu Kaisen”. Es un estudiante del Colegio Técnico de Magia Metropolitana de Tokio y compañero de Yuji Itadori y Nobara Kugisaki.

También busca detener los planes de Kenjaku, pero sobre todo rescatar a su hermana Tsumiki del Juego de la Matanza.

YUJI ITADORI

Yuji Itadori en la tercera temporada de "Jujutsu Kaisen" (Foto: Mappa)

Yuji Itadori, el protagonista del anime, asume otra vez un rol importante. Precisamente cuando lo vimos unirse al Juego de la Matanza fue atacado por Hanyu y Haba, a quienes les ganó; lo que nos demuestra que está preparado para todo.

No se sabe con certeza si este personaje podría estar cayendo en una trampa mientras busca a Higuruma. Incluso podría haberse convertirlo en el objetivo de hechiceros reencarnados como Hajime Kashimo.

KENJAKU

Kenjaku en la tercera temporada de "Jujutsu Kaisen" (Foto: Mappa)

Kenjaku es el antagonista principal de “Jujutsu Kaisen” y creador del Juego de la Matanza, por lo que en este arco su papel es crucial. Él es responsable de sellar a Satoru Gojo y seguirá recurriendo a cualquier medio para cumplir su misión.

Debido a su poder, ha resucitado a varios hechiceros de siglos atrás a través de pactos con ellos.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí