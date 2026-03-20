Después de la emocionante la batalla entre Megumi Fushiguro y Reggie Star, donde el primero despliega su Expansión de Dominio, Jardín de las Sombras Quiméricas, y la victoria de Megumi tras un intenso combate físico, los fanáticos de “Jujutsu Kaisen” se preparan para el gran final de la primera parte de la tercera temporada. El capítulo 11 se centrará en el enfrentamiento de Yuta Okkotsu contra tres poderosos oponentes en la Colonia Sendai y preparará el camino para los próximos episodios. Pero ¿cuánto durará el capítulo final?

La segunda parte de la tercera entrega del anime basado en el manga escrito e ilustrado por Gege Akutami continuará con la adaptación del arco de The Culling Game, que se centra en el torneo diseñado por el hechicero antiguo Kenjaku para forzar la evolución humana mediante la muerte y la energía maldita para fusionar a la humanidad con Tengen. ¿Cuándo regresará?

¿CUÁL ES LA DURACIÓN CONFIRMADA DEL FINAL DE “JUJUTSU KAISEN” - TEMPORADA 3 PARTE 1?

El episodio 12 de la tercera temporada 3 de “Jujutsu Kaisen”, titulado “Sendai Colony”, tiene una duración especial confirmada de 27 minutos y se emitirá el 26 de marzo de 2026 en plataformas de streaming como Crunchyroll.

Aunque inicialmente surgieron rumores de una duración mayor (40 minutos), se ha confirmado que la primera parte de la tercera entrega cerrará con un capítulo de casi media hora.

En el episodio 11 de la tercera temporada de "Jujutsu Kaisen", Megumi Fushiguro logra vencer a Reggie Star (Foto: MAPPA)

Normalmente, los episodios de este popular anime tienen una duración estándar de 23 a 24 minutos. Este tiempo se divide entre el contenido del episodio, aproximadamente 20 minutos, y los temas musicales (opening y ending), alrededor de 3 minutos.

No obstante, existen algunas excepciones, como “Perfect Preparation”, cuarto episodio de la tercera temporada de “Jujutusu Kaisen”, que tuvo una duración extendida de 28 a 29 minutos, eliminando el opening y ending para poder adaptar cinco capítulos del manga.

¿CÓMO VER EL FINAL DE “JUJUTSU KAISEN” - TEMPORADA 3 PARTE 1?

El episodio 12 de la temporada 3 de “Jujutsu Kaisen” se estrena el jueves 26 de marzo del 2026 y se podrá ver en Crunchyroll, plataforma que cuenta con los derechos de emisión ‘simulcast’ de la ficción en gran parte del mundo.

Para acceder, solo necesitas iniciar sesión con tu cuenta, buscar la producción, seleccionar la temporada 3 y reproducir el episodio 12 una vez que aparezca en la lista.

O, simplemente, acceder al LINK OFICIAL de la serie.

¿Qué pasará con Megumi Fushiguro y Yuji Itadori en el último capítulo de la primera parte de la tercera temporada de "Jujutsu Kaisen"? (Foto: MAPPA)

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