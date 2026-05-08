Después de escapar del Reino de los bloques, Luffy y los Piratas Sombreros de Paja llegan a un bosque nevado. Antes de poder cruzar el puente gigante, deben esconderse de un par de gigantes (sin imaginar que se trata de Gerd y Goldberg). Algo aleja al protagonista del resto del grupo y lo lleva ante Loki. ¿Qué significa la aparición de este personaje? ¿Representa una amenaza para la tripulación? ¿Qué busca? Esto es algo que debe responder el siguiente capítulo del popular anime basado en el manga escrito e ilustrado por Eiichirō Oda? ¿Cuándo se estrenará?

En “An Encounter on a Snowfield - Loki, the Accursed Prince” (“Un encuentro en un campo nevado: Loki, el príncipe maldito“), episodio 1160 de la longeva serie, Luffy y los demás dejan atrás el Reino de los Bloques y se encuentran frente a un vasto paisaje nevado y a un enorme puente colgante.

Mientras Luffy recorre el bosque, Hajrudin revela que no fue a buscarlos al final del arco de Egghead por problemas con su hermano, el “Príncipe Maldito” de Elbaph, quien está encarcelado por asesinar a su padre, el rey Harald, para robar una poderosa Fruta del Diablo. Precisamente, es la figura que Luffy sigue en el bosque nevado.

Luffy se encontró con Loki, que se autodenomina el "Dios del Sol", en el episodio 1160 del anime "One Piece" ¿Qué pasará en el próximo episodio? (Foto: Toei Animation)

FECHA CONFIRMADA PARA EL ESTRENO DEL CAPÍTULO 1161 DE “ONE PIECE”

El episodio 1161 de “One Piece” se estrenará el domingo 10 de mayo de 2026 en Crunchyroll. Mientras que a Netflix llegará el sábado 16 de mayo.

¿CÓMO VER “ONE PIECE” - EPISODIO 1161?

El episodio 1161, que pertenece al arco de Elbaph, estará disponible en la plataforma de streaming Crunchyroll, donde se puede ver cada capítulo en japonés con subtítulos en español, inglés y varios idiomas más.

A Netflix, los episodios de “One Piece” llegan con casi una semana de retraso. Para acceder solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER EL EPISODIO 1161 DE “ONE PIECE”?

Países Horarios Estados Unidos 6:15 a.m. (PT) / 9:15 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:15 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:15 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:15 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:15 a.m. España 4:15 p.m.

TRÁILER DEL EPISODIO 1161 DE “ONE PIECE”

¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 1161 DE “ONE PIECE”?

Luego de que Loki, el “Príncipe Maldito” declara ser el Dios del Sol que traería el fin del mundo, en "A Dangerous Deal! Loki of the Underworld and Luffy” (“¡Un trato peligroso! Loki del Inframundo y Luffy“), el episodio 1161 de “One Piece”, Loki le ofrece a Luffy un trato a cambio de su liberación.

El avance revela que Loki asegura tener información crucial sobre Shanks el Pelirrojo, lo que despierta inmediatamente el interés de Luffy. En tanto, Nami y el resto del grupo sigue avanzando por un puente y descubren que los sigue Road.

Loki le ofrece un trato a Luffy en el episodio 1161 del anime "One Piece" ¿Lo aceptará? ¿Loki realmente tiene información sobre Shanks? (Foto: Toei Animation)

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