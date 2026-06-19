CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Dirigida y escrita por Leah McKendrick (“Scrambled”), “Mensajes de voz para Isabelle” (“Voicemails for Isabelle” en su idioma original) es una comedia romántica de Netflix que narra la historia de Jill (Zoey Deutch), una joven aspirada a repostera que utiliza el buzón de voz de su hermana fallecida para desahogarse y contarle los detalles de su caótica vida. Cuando el número es reasignado, Wes (Nick Robinson) recibe cada uno de las confidencias y sin siquiera verla empieza a enamorarse de ella. Utiliza lo que sabe de Jill para conocerla y conquistarla. ¿La relación funcionará a pesar de la mentira?

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La película que tiene una duración de 119 minutos empieza mostrando que Jill e Isabelle han sido muy unidas desde pequeñas. Debido a la enfermedad de la menor, Jill es la encargada de vivir las aventuras para luego compartir cada detalle con su persona favorita. Con cada año, el vínculo se vuelve más fuerte y no cambia a pesar de que Jill se muda a San Francisco para cumplir su sueño de convertirse en una repostera.

Las hermanas se llaman por teléfono y se envían mensajes constantemente. Durante una de sus conversaciones, Isabelle (Ciara Bravo) revela que sus últimos exámenes médicos no salieron bien. Jill decide regresar a casa, pero Izzy la convence de no hacerlo para que se enfoque en su sueño. Mientras está en una cita, Jill recibe una llamada de su madre que la alerta del complicado estado de su salud de su hermana. Cuando llega al hospital, ya no hay nada que hacer, la persona que más ama en el mundo ya no está.

El vinculo entre Isabelle (Ciara Bravo) y Jill (Zoey Deutch) es muy fuerte en la comedia romántica "Mensajes de voz para Isabelle". Por eso, la muerte e su hermana es tan dolora para la repostera (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “MENSAJES DE VOZ PARA ISABELLE”?

El único consuelo que le queda a la protagonista de “Voicemails for Isabelle” es escuchar una y otras vez los audios de su hermana. Una noche decide llamar al antiguo número de Izzy y dejar un mensaje de voz. Le cuenta lo mal que va su vida con un toque de sarcasmo. Aunque solo era para Izzy, la confidencia también es escuchada por Wes, un agente inmobiliario de Austin, Texas, que es el nuevo dueño del número telefónico.

Intenta informar del error, pero un asunto laboral lo distrae. Luego de escuchar más hilarantes confesiones, queda cautivado por la personalidad de la desconocida y busca su perfil en redes sociales. Cuando descubre que Isabelle está muerta y los mensajes de voz son la manera de procesar el duelo de Jill, Wes intenta ser sincero, pero no sabe cómo hacerlo.

En su lugar, aprovecha que Jill asistirá al evento de Tyler, el podcaster con el que salió y la ghosteó, para propiciar un encuentro casual. Tras una cena, la conexión surge de forma natural y acuerdan recorrer San Francisco juntos durante las siguientes semanas. Con cada salida y conversación, el vínculo entre ellos se fortalece. La química es evidente y eventualmente se dan un beso y empiezan un romance.

Cuando Wes regresa a Texas, Wes habla con sus amigos, Andy (Harry Shum Jr.) y Breeda (Leah McKendrick), y admite que aún no sabe cómo decirle la verdad a Jill. La pareja le aconseja hacerlo antes de que sea demasiado tarde, entre más tiempo espere, peor será la reacción de la protagonista de “Mensajes de voz para Isabelle”.

En la comedia romántico, "Voicemails for Isabelle", Jill (Zoey Deutch) comparte los detalles más importantes de su vida con su hermana fallecida a través de mensajes de voz (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “‘VOICEMAILS FOR ISABELLE”?

¿Qué pasó con Jill y Wes?

Llega el día de la boda de Breeda y Andy, y Wes invita a Jill. Durante la ceremonia, Jill finalmente descubre la verdad. Emocionada por todo lo que ha pasado, Jill siente la necesidad de compartir los últimos eventos con su hermana, pero cuando llama escucha sonar el teléfono que está en el saco de Wes.

Decepcionada por la traición, Jill se aleja de Wes y se niega a escuchar sus explicaciones. Se siente devastada, y ahora ni siquiera tiene los mensajes de Izzy, debido a la reasignación de la línea telefónica. Tras una horrible noche, Jill debe olvidarse de su tristeza para enfocarse en su examen final de repostería.

A pesar de su esfuerzo, el chef Bastien (Nick Offerman) elige Arthur (Lukas Gage), pero no por el trabajo que realizó sino por favoritismo. Cansada de esa situación y de ser ignorada, confronta al chef y abandona el lugar. Aunque parece que debe renunciar a su sueño, el regalo que Izzy le dejó por su cumpleaños le devuelve la esperanza.

Isabelle le dejó sus fondos universitarios a su hermana porque confía en su talento. Con ese dinero, decide iniciar un negocio de repostería ambulante. Cuando la inauguración es un fracaso, una compañera repostera aparece para salvar el día. Se trasladan a un festival y atraen a varios clientes.

En tanto, Wes comprende la importancia de los mensajes de Izzy para Jill. Encuentra la manera de recuperarlos y cambia de número para que la repostera pueda volver a comunicarse con su hermana. Al final de “Mensajes de voz para Isabelle”, Wes reúne el valor para buscar a Jill, pedirle perdón y abrirle su corazón. Tras la reconciliación, ambos le envían un mensaje a Izzy.

Al final de la comedia romántica "Mensajes de voz para Isabelle", Wes (Nick Robinson) y Jill (Zoey Deutch) se reconcilian y retoman su romance (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “MENSAJES DE VOZ PARA ISABELLE”?

“Mensajes de voz para Isabelle” está disponible en Netflix desde el 19 de junio de 2026, por lo tanto, para ver la nueva comedia romántica solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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