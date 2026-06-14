¿Te imaginas mandarle mensajes de voz a tu hermana fallecida y que su número ya le pertenezca a otra persona? Pues, con esa premisa, Netflix suma un nuevo título a su catálogo de comedias románticas: “Mensajes de voz para Isabelle” (en su idioma original: “Voicemails for Isabelle”), la película que llega a la plataforma con una historia sobre el duelo, las confesiones involuntarias y la posibilidad de conectar con alguien sin haberlo visto nunca. Así, si quieres saber exactamente de qué trata y desde cuándo puedes verla en el streaming, esta nota es para ti.

Vale precisar que la cinta fue escrita y dirigida por Leah McKendrick, realizadora que ya firmó “Scrambled” (2023), otra comedia centrada en la experiencia femenina con un humor directo y sin concesiones.

Y si bien el proyecto fue anunciado originalmente en el 2019 con Hailee Steinfeld como protagonista y Sharon Maguire en la dirección, dentro de Sony Pictures, la producción se reinició en mayo del 2025 con el equipo actual, bajo el respaldo de Netflix y con Escape Artists como productora.

¿DE QUÉ TRATA “MENSAJES DE VOZ PARA ISABELLE”?

De acuerdo con Tudum, en la película “Mensajes de voz para Isabelle”, Jill (Zoey Deutch) encontró su propia forma de lidiar con la muerte de su hermana Isabelle (Ciara Bravo): llamar al número que antes era de ella y dejarle mensajes de voz contándole los episodios más caóticos de su vida en San Francisco.

El problema es que nadie le avisó que ese número ya fue reasignado.

Ahora, quien recibe esas hilarantes confesiones sin filtro es Wes (Nick Robinson), un agente inmobiliario de Austin, Texas, que empieza a escuchar cada mensaje y, sin haberla visto nunca, comienza a enamorarse de esa voz al otro lado de la línea.

De esta manera, la película construye toda su tensión romántica a partir de algo tan mundano como un teléfono equivocado.

MIRA EL TRÁILER DE “MENSAJES DE VOZ PARA ISABELLE”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “MENSAJES DE VOZ PARA ISABELLE”?

Zoey Deutch, reconocida gracias a títulos como “Set It Up”, le da vida a Jill.

Nick Robinson, también integrante del elenco de la miniserie “Maid”, interpreta a Wes.

El reparto secundario, por su parte, incluye a:

Nick Offerman como el Chef Bastien

como el Chef Bastien Lukas Gage como Arthur

como Arthur Harry Shum Jr. como Andy

como Andy Ciara Bravo como Isabelle

como Isabelle Gil Bellows como el padre de Jill

como el padre de Jill La propia directora y guionista Leah McKendrick aparece como Breeda

¿CÓMO VER “MENSAJES DE VOZ PARA ISABELLE”?

“Mensajes de voz para Isabelle” llega a Netflix el viernes 19 de junio del 2026, con una duración de 1 hora y 56 minutos, y clasificación TV-14.

Por lo tanto, para disfrutarla de principio a fin, asegúrate de contar con una suscripción activa al famoso servicio de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$8.99 al mes

US$8.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$19.99 al mes

US$19.99 al mes Premium: US$26.99 al mes

El póster de "Voicemails for Isabelle", película escrita y dirigida por Leah McKendrick (Foto: Netflix)

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