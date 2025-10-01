¡Continúa imparable! La primera película de “Demon Slayer: Infinity Castle” sigue manteniéndose en la cima, ya que su éxito en la taquilla de cada país al que llega aumenta conformen pasen los días, algo que ya era previsible desde el 18 de julio de 2025, fecha en la que se estrenó en Japón, donde batió récords históricos. Si nos centramos en América Latina, te damos a conocer cuánto dinero recaudó en algunas naciones.

Vale precisar que debido a la trama que está dejando boquiabiertos a muchos, varios consideran que podría ser nominada a los premios Óscar.

"Demon Slayer: Infinity Castle" estableció récords de taquilla en Japón, Estados Unidos y mercados internacionales, demostrando el potencial global del anime (Foto: ufotable_inc)

¿CUÁNTO DINERO RECAUDÓ “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN AMÉRICA LATINA?

El pasado 11 de septiembre, el filme de “Kimetsu no Yaiba” llegó a las salas de cine. Por ejemplo en México se convirtió en todo un éxito, pues ubicó al país azteca entre los primeros cinco lugares donde ha logrado un récord desde su lanzamiento oficial.

Pero ¿cuánto recaudó? Se trata de una millonaria suma. “Demon Slayer: Infinity Castle” en México recaudó 307 millones de pesos mexicanos, equivalente a US$16.6 millones en los cines de México.

Otro país en los que se convirtió en un fenómeno esta producción nipona es Brasil, ya que las salas de cine se llenaron de fanáticos. Se sabe que en este país sudamericano recaudó un promedio de US$8.1 millones.

"Demon Slayer: Infinity Castle" es una película de anime japonesa de fantasía oscura y acción basada en el arco "Castillo Infinito" (Foto: Sony Pictures)

Pero eso no es todo para sus creadores, ya que la película alcanzó a ubicarse en la cima en 11 países de Latinoamérica. Entre ellos están: México, Brasil, Chile, Perú, Bolivia, Uruguay, Venezuela, Colombia, República Dominicana y toda la región de Centroamérica, precisa Crunchyroll.

Ahora si hablamos del monto que ha recaudado “Demon Slayer: Infinity Castle” a nivel mundial, la cifra es altísima, pues alcanzó más de US$605 millones desde su lanzamiento en Japón.

Como se sabe, esta cinta es la primera de las tres entregas que se tienen planeadas para el cine, por lo tanto el récord podrá crecer con las próximas cintas.

