Debido al éxito que viene alcanzando tras su estreno en Japón el 18 de julio de 2025, “Demon Slayer: Infinity Castle” se ha convertido en una película muy esperada por los fanáticos de todo el mundo, a donde llegará entre agosto y septiembre. Aunque no hay duda que está cinta marcará a los más fieles seguidores del anime, muchísima gente se pregunta si esta podría ser nominada a los premios Óscar? Averígualo a continuación.

Tanjiro en una escena de la película "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

¿QUÉ POSIBILIDAD EXISTE QUE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” SEA NOMINADO A UN ÓSCAR?

Tomando en cuenta que el estreno de “Demon Slayer: Infinity Castle” llega el 12 de septiembre a Estados Unidos y España, es posible que la cinta también sea nominada a los Premios Óscar en la categoría a Mejor Película de Animación, algo que no sería descabellado, no solo por los récords en taquilla que está superando, también por la historia que nos muestra la primera entrega de esta trilogía con la que se cerrará la trama.

“Este va a ser un evento mundial absolutamente colosal que me entusiasma muchísimo. Esta es la primera vez que el estudio Ufotable aparece en Estados Unidos desde que comenzó [la Comic-Con]… Creo que dice mucho sobre en qué se ha convertido el anime y lo que significa para los fans y creadores”, señaló Mitchell Berger, vicepresidente ejecutivo de comercio global de Crunchyroll, publica Goldderby.

Sin embargo, si analizamos cómo le iría en los Óscar a “Demon Slayr: Infinity Castle”, las posibilidades son limitadas, pues las únicas cintas animadas japonesas que fueron premiadas son: “El Viaje de Chihiro” (2001) y “El Niño y la Garza” (2023).

La película "Demon Slayer: Infinity Castle" se desarrolla a lo largo de 155 minutos de metraje (Foto: Ufotable)

Pero no solamente la trama tendría la posibilidad de ser nominada a los Premios de la Academia como Mejor Película Animada, también su banda sonora podría pelear por una estatuilla. El tema “Shine in the Cruel Nigth”, interpretada por la artista de J-pop Lisa, también calará corazones.

De acuerdo con la plataforma de streaming, el 44% de los adultos en el mundo se identifican como fans de “Demon Slayer”, cifra que se duplica cuando son millenials o generación Z.

