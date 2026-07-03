El universo “One Piece” se toma una pausa esta semana, y no es porque la historia se haya quedado sin combustible. Todo lo contrario: la franquicia prepara un capítulo distinto, uno que deja de lado por unos minutos a Luffy y su tripulación para poner el foco en una de sus integrantes más queridas, Nami. Así, si eres de los que sigue la serie semana a semana, seguro ya notaste que el episodio regular no llegará como de costumbre: en su lugar se emitirá el especial “One Piece: Heroines”.

Vale precisar que este especial está dirigido por Haruka Kamatani y su diseño de personajes recae en Takahi Kojima, mientras que el guion es responsabilidad de Momoka Toyoda.

Por otro lado, su tema musical principal, titulado “Blue Shining Star”, corre a cargo de la cantante Aina the End y ya está disponible en diversas plataformas de música digital.

¿DE QUÉ TRATA EL ESPECIAL “ONE PIECE: HEROINES”?

El especial “One Piece: Heroines” adapta la primera historia de la saga de novelas homónima, escrita por Jun Esaka e ilustrada por Sayaka Suwa, centrada en los personajes femeninos del universo creado por Eiichiro Oda.

Este primer episodio, subtitulado “Nami”, sigue a la navegante después de comprar un par de zapatos mal confeccionados que terminan lastimándole los pies.

Por lo tanto, al ir a devolverlos, la joven conoce al diseñador Lebno, quien le propone rehacerle el calzado a cambio de que participe como modelo en su desfile.

Sin embargo, quien realmente se encarga de reparar los zapatos es la talentosa artesana Miucha.

Cabe resaltar que, para alegría de muchísimos fans de la franquicia, Robin también aparece en el especial.

MIRA EL TRÁILER DEL ESPECIAL “ONE PIECE: HEROINES”

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL ESPECIAL “ONE PIECE: HEROINES”?

“One Piece: Heroines” se estrena en Japón el domingo 5 de julio del 2026.

Y, a nivel internacional, Crunchyroll ha confirmado que tiene los derechos de transmisión para el mismo día.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL ESPECIAL “ONE PIECE: HEROINES”?

En territorio japonés, Fuji TV ha fijado el lanzamiento de “One Piece: Heroines” para las 23:15 horas (JST).

Entonces, haciendo la conversión correspondiente, ese horario se traduce en la siguiente programación:

Países Horario Estados Unidos 7:15 a.m. (PT) / 10:15 a.m. (ET) del domingo 5 de julio México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:15 a.m. del domingo 5 de julio Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:15 a.m. del domingo 5 de julio Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:15 a.m. del domingo 5 de julio Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:15 a.m. del domingo 5 de julio España 4:15 p.m. del domingo 5 de julio

Importante: estos horarios son referenciales, ya que los estrenos en modalidad de ‘simulcast’ pueden presentar una demora antes de que el contenido quede disponible de manera online.

En el caso de los subtítulos, estos suelen aparecer entre 30 y 45 minutos después de que el episodio se emita en el streaming, así que vale la pena contemplar ese rango horario si planeas verlo con subtítulos en tu idioma.

¿CÓMO VER EL ESPECIAL “ONE PIECE: HEROINES”?

Tal como mencioné previamente, “One Piece: Heroines” llega al catálogo de Crunchyroll el mismo 5 de julio.

Por ende, para disfrutar del especial sin problemas desde esa fecha, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL del anime.

En Netflix, por su parte, el capítulo estará disponible a nivel global a partir del sábado 11 de julio del 2026.

En la versión original en japonés del especial "One Piece: Heroines", el carismático diseñador de moda Lebno Listchaque cuenta con la voz del reconocido actor de doblaje Takehito Koyasu (Foto: Toei Animation)

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