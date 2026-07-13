Una nueva semana trae consigo una nueva entrega de “One Piece” y, esta vez, el episodio 1170 de anime de Crunchyroll llega a las pantallas con un duelo que muchos esperaban desde que se anunció la adaptación del arco de Elbaph: ni más ni menos que Luffy vs. Scopper Gaban. Así, si sigues el show televisivo con suma religiosidad, aquí te cuento de qué trata exactamente este capítulo y qué lugar ocupa dentro de la historia que Eiichirō Oda viene construyendo desde hace más de dos décadas.

Vale precisar que el episodio 1170 de la serie se ubica en un tramo del arco de Elbaph en el que el anime ha hecho impactantes revelaciones sobre el pasado de los piratas de Roger, la naturaleza de Loki y el rol de los llamados Caballeros de Dios.

De esta manera, la producción promete seguir sorprendiendo a sus fans con su característica dosis de aventuras, comedia y fantasía.

¿DE QUÉ TRATA EL EPISODIO 1170 DE “ONE PIECE”?

El capítulo se titula "Get the Key! Luffy vs. Scopper Gaban" (en español: “Consigue la llave - Luffy vs. Scopper Gaban”) y continúa directamente lo mostrado en el episodio previo, donde se evidenció que Gaban, uno de los tripulantes legendarios de los piratas de Roger, lleva casi dos décadas en Elbaph custodiando la llave que libera las cadenas de Loki.

Allí, en lugar de entregársela, Gaban desafió a Luffy a arrebatársela por la fuerza.

Por lo tanto, el nuevo capítulo del anime se centrará en este duelo, el cual se presenta como una prueba que el legendario pirata le impone a nuestro protagonista antes de confiarle un objeto tan valioso.

Además, exploraremos en la historia de Gaban como “el devorador de montañas” y en su vínculo con la tripulación de Roger, mientras el misterio alrededor de Loki sigue creciendo.

MIRA EL TRÁILER DEL EPISODIO 1170 DE “ONE PIECE”

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 1170 DE “ONE PIECE”?

El episodio 1170 de “One Piece” se estrena el domingo 19 de julio del 2026, a las 11:15 p.m. (hora japonesa).

Y, a nivel internacional, el lanzamiento en el streaming está programado para ese mismo día.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 1170 DE “ONE PIECE”?

Crunchyroll se ha consolidado como la plataforma principal para el ‘simulcast’ del anime en Latinoamérica, Norteamérica, Europa y buena parte de Asia y Oceanía.

Por lo tanto, para disfrutar del episodio 1170 de “One Piece” sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa al famoso servicio de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Roronoa Zoro es el espadachín de los Piratas del Sombrero de Paja en el anime "One Piece" (Foto: Toei Animation)

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