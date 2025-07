Si te interesan las historias de acción y venganza… muchísima venganza, sin lugar a duda no puedes perderte “Gachiakuta”, el anime que se ubica en un mundo distópico que promete engancharte no solamente con su historia, también con su particular estilo de animación, pues incorpora el arte de grafiti haciéndolo más interesante. A continuación, te detallo de qué trata y cómo verlo.

Se basa en la serie de manga japonesa homónima que fue escrita e ilustrada por Kei Urana. Comenzó a serializarse en la revista Shūkan Shōnen Magazine de Kōdansha en febrero de 2022.

Los desechos en "Gachiakuta" son arrojados por los ricos a un pozo donde hay otros habitantes (Foto: Bones / Avex Pictures / Kodansha)

¿DE QUÉ TRATA “GACHIAKUTA”?

“Gachiakuta” te sumerge en un mundo en el que la basura es una condena, aunque también una herramienta de supervivencia. Aquí aparece Rudo, un muchacho que tras ser incriminado en un asesinato es arrojado al Pozo, donde además de desechos, habita un infierno de bestias mutantes.

Para sobrevivir deberá enfrentarlos, pero tendrá que unirse a los Limpiadores rebeldes. Su objetivo es arrastrarse desde las profundidades de ese infierno y pelear contra las bestias, y posteriormente contra los corruptos que lo arrojaron. De esta forma, inicia su viaje de venganza.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “GACHIAKUTA”

¿CUÁNDO Y CÓMO VER “GACHIAKUTA”?

Este anime que promete cambiarlo todo se emitirá en Crunchyroll. “Gachiakuta” llega el 6 de julio de 2025 a las 8:00 a.m. (PT) / 10:00 a.m. (EST). Pero eso no es todo, ya que hay una buena noticia más, pues el doblaje en inglés se estrenará el mismo día.

¿Dónde estará disponible? En toda América, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio, CEI (excluidas Rusia y Bielorrusia), subcontinente indio y sudeste asiático.

En "Gachiakuta", Rudo tendrá que enfrentarse a demonios que habitan en la basura (Foto: Bones / Avex Pictures / Kodansha)

HORARIO DE ESTRENO POR PAÍSES

Estados Unidos: 11:00 a.m. (Hora del Este)

11:00 a.m. (Hora del Este) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 9:00 a.m. (hora del Este)

9:00 a.m. (hora del Este) Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 10:00 a.m. (hora del Este)

10:00 a.m. (hora del Este) Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 11:00 a.m. (hora del Este)

11:00 a.m. (hora del Este) Paraguay, Argentina, Uruguay: 12:00 p.m. (hora del Este)

12:00 p.m. (hora del Este) España: 5:00 p.m. (hora del Este)

En "Gachiakuta", el joven debe unirse a os Limpiadores rebeldes para sobrevivir (Foto: Bones / Avex Pictures / Kodansha)

PERSONAJES DE “GACHIAKUTA”

Rudo Surebrec

Enjin

Zanka Nijiku

Riyo Reaper

Semiu

Tamsy Caines

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí