El primer episodio de “Clevatess” sorprendió a la audiencia; y no es para menos, pues nadie imaginaba que la batalla inicial de los caballeros contra el Rey Demonio dejaría a casi todos muertos de una forma espantosa. Las sobrevivientes son una bebé que es adoptada por el malvado ser y Alicia Glenfall, a quien deja vivir y cura sus heridas para que ayude a criarla. Debido a que este anime nos presenta una trama muy confusa y no se sabe qué pasará a continuación, el que menos desea seguir viendo esta fantasía oscura; por tal motivo, te damos a conocer cuándo y a qué hora ver los siguientes capítulos.

Vale señalar que esta producción – cuyo nombre original es “Clevatess: Majū no Ō to Akago to Shikabane no Yūsha” (en español: “Clevatess: El rey de las bestias mágicas, el bebé y el héroe cadáver”) – se basa en el manga homónimo que comenzó a publicarse en la plataforma web LINE Manga en agosto de 2020. Actualmente, cuenta con siete volúmenes.

En "Clevatess", ocurre una sanguinaria pelea (Foto: Lay-duce)

FECHA Y HORA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE “CLEVATESS”

A continuación, te damos a conocer qué día exacto que se estrena un nuevo episodio de este anime, así como la hora para que no te pierdas de nada. Es preciso mencionar que cada capítulo se transmite semanalmente por Crunchyroll.

EPISODIO FECHA DE ESTRENO HORA Episodio 1 2 de julio de 2025 5:00 a.m. (PT) / 7:00 a.m. (EST) Episodio 2 9 de julio de 2025 5:00 a.m. (PT) / 7:00 a.m. (EST) Episodio 3 16 de julio de 2025 5:00 a.m. (PT) / 7:00 a.m. (EST) Episodio 4 23 de julio de 2025 5:00 a.m. (PT) / 7:00 a.m. (EST) Episodio 5 30 de julio de 2025 5:00 a.m. (PT) / 7:00 a.m. (EST) Episodio 6 6 de agosto de 2025 5:00 a.m. (PT) / 7:00 a.m. (EST) Episodio 7 13 de agosto de 2025 5:00 a.m. (PT) / 7:00 a.m. (EST) Episodio 8 20 de agosto de 2025 5:00 a.m. (PT) / 7:00 a.m. (EST)

HORARIO POR PAÍSES

Estados Unidos: 8:00 a.m. (Hora del Este)

8:00 a.m. (Hora del Este) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 6:00 a.m. (hora del Este)

6:00 a.m. (hora del Este) Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 7:00 a.m. (hora del Este)

7:00 a.m. (hora del Este) Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 8:00 a.m. (hora del Este)

8:00 a.m. (hora del Este) Paraguay, Argentina, Uruguay: 9:00 a.m. (hora del Este)

9:00 a.m. (hora del Este) España: 2:00 p.m. (hora del Este)

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “CLEVATESS”

ALGUNOS DATOS SOBRE “CLEVATESS”

El tema de apertura del anime es “Ruler”, interpretado por Mayu Maeshima, mientras que el de cierre es “Destiny” cantada por Ellie Goulding.

Se sabe que Crunchyroll obtuvo la licencia de la serie en América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio, CEI, subcontinente indio y Sudeste Asiático.

Clevatess perdona la vida de Alicia y le cura sus heridas para que cuida de la bebé (Foto: Lay-duce)

FICHA TÉCNICA DE “CLEVATESS”

Título original: Kurebatesu -Majû no Ô to Akago to Kabane no Yûsha-aka

Kurebatesu -Majû no Ô to Akago to Kabane no Yûsha-aka Año: 2025

2025 País: Japón

Japón Dirección: Kiyotaka Taguchi

Kiyotaka Taguchi Guion: Keigo Koyanagi. Manga: Yuji Iwahara

Keigo Koyanagi. Manga: Yuji Iwahara Compañías: Lay-Duce Productions

