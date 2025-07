Cada vez son más los fanáticos que esperan con ansias el estreno de algún anime. Si tú también estás ansioso por conocer lo nuevo que trae este estilo de animación originario de Japón, tenemos una buena noticia para ti, ya que llega “The Water Magician” (en español: “Rl mago del agua”). ¿De qué trata y cómo verlo? A continuación, las respuestas a estas interrogantes.

Cabe mencionar que esta producción se basa en la serie de novelas ligeras japonesas “Mizuzokusei no Mahōtsukai” (su título original), escritas por Tadashi Kubō e ilustradas por Hana Amano. Comenzó a serializarse en el sitio web de publicación de novelas generadas por usuarios Shōsetsuka ni Narō en abril de 2020 y posteriormente fue adquirido por TO Books, que lo publicó bajo su sello TO Bunko en marzo de 2021.

"The Water Magician" nos muestras las aventuras del mago de agua más fuerte que el mundo haya visto jamás (Foto: Typhoon Graphics)

¿DE QUÉ TRATA “THE WATER MAGICIAN”?

“The Water Magician” sigue a Ryo, quien tras su reencarnación anhela profundamente vivir con mucha paz, pero ocurre todo lo contrario cuando aterriza en un desierto infestado de monstruos.

Con magia de agua y eterna juventud sobrevive a innumerables brebajes malignos durante 20 años, convirtiéndose en uno de los magos más poderosos de la historia. Sin embargo, su destino cambia cuando conoce a Abel, un caballero genio, quien lo catapulta a la fama de la sociedad mágica. De esta forma, comienza la salvaje aventura del Mago de Agua.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “THE WATER MAGICIAN”

¿CÓMO VER “THE WATER MAGICIAN”?

“The Water Magician” se estrena el 3 de julio de 2025 y estará disponible en Crunchyroll. De acuerdo con el país en el que te encuentres, el horario variará. Así tenemos:

México: 10:30 a.m.

10:30 a.m. Colombia y Perú: 11.30 a.m.

11.30 a.m. Venezuela, Bolivia y Chile: 12:30 p.m.

12:30 p.m. Argentina y Uruguay: 1:30 p.m.

En "The Water Magician", Ryō aprenderá a usar su nueva magia acuática (Foto: Typhoon Graphics)

PERSONAJES DEL ANIME

Ryō (voz de Ayumu Murase). Se trata de un japonés que muere a los 20 años y reencarna en otro mundo. Recibe los poderes de un mago de agua, así como la eterna juventud.

Abel (voz de Kazuki Ura). El aventurero que Ryo encontró varado en la orilla cerca de su casa. Es un capitán de un grupo.

Sera (voz de Kaede Hondo).

Nils (voz de Genki Muro).

Eto (voz de Naoya Miyase).

Amón (voz de Kohei Amasaki).

Lihya (voz de Kaori Ishihara).

Rin (voz de Sara Matsumoto).

Hugh McGrath (voz de Satoshi Mikami).

Nina (voz de Miku Itō).

Michael (voz de Takehito Koyasu).

Lewin (voz de Hōchū Ōtsuka).

En "The Water Magician", Ryō, es bendecido con el rasgo oculto de la "Eterna Juventud" (Foto: Typhoon Graphics)

¿QUÉ DIJO EL AUTOR DE LA NOVELA ORIGINAL SOBRE EL ANIME?

El autor de la novela original, Tadashi Kubou, escribió el siguiente mensaje: “¡Felicidades por la adaptación al anime! ¡Muchísimas gracias! También quiero felicitar a mi hijo (una obra llamada “El Mago del Agua”) por haber crecido lo suficiente para tener su adaptación al anime. Gracias a todos nuestros lectores que han apoyado la serie hasta que se hizo realidad la adaptación al anime y a todas las personas que la han hecho posible”, publica Crunchyroll.

Prosiguió: “Ryo y Abel, que han estado hablando y saltando en la cabeza del autor, mostrarán su acción ante todos ustedes... Sí, ¿cómo no voy a estar emocionado? Estoy encantado de poder verlos en acción con todos ustedes”.

