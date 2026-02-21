“Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España) fue una de las películas anime más taquilleras de 2025, rompió récords y recibió varios reconocimientos. Debido a su éxito, regresó a las salas de cine japonesas con funciones en ScreenX y ULTRA 4DX a partir del 20 de febrero del 2026, además, volverá a los cines de Estados Unidos y otros países en marzo del 2026. Por lo tanto, es inevitable que los fanáticos se pregunten por la secuela. ¿Cuándo se estrenará? ¿Ya tiene fecha de lanzamiento? ¿Llegará este año?

Estas últimas noticias, sumado a que tampoco se ha revelado cuándo llegará a streaming y que “Kimetsu no Yaiba” volverá a la televisión japonesa con una retransmisión total del anime desde abril de 2026, daban indicios de que la segunda película de la trilogía que adapta el arco final del manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge no se estrenará pronto.

La secuela de "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle" aún no tiene fecha de estreno, pero la primera parte regresará a los cines (Foto: Ufotable / TOHO)

“DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” - PARTE 2 NO SE ESTRENARÁ EN 2026

Aunque Ufotable aún no ha anunciado la fecha de estreno de la segunda parte de “Demon Slayer: Infinity Castle”, sí confirmó que la secuela se lanzará en algún momento después de 2026. A través de un video promocional, el estudio compartió los proyectos que tiene preparado para este año y la próxima película de “Kimetsu no Yaiba” no aparece en esa lista.

Ufotable también presentó sus “Proyectos futuros”. En esta sección se menciona a “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle” - Part 2. Por lo tanto, es claro que no llegará este año. Probablemente se estrene en 2027.

Si bien, esta no es una buena noticia para los fanáticos, es comprensible considerando la calidad de animación de la primera entrega. Entonces, es posible que la trilogía final de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” se estrene con un intervalo de dos años.

¿QUÉ PASARÁ EN “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE 2”?

Después de la muerte de Shinobu Kocho a manos de Doma, Kanao Tsuyuri toma su lugar en la batalla y es la encargada de eliminar al poderoso demonio. En tanto, Tanjiro Kamado y Giyu Tomioka ganaron por poco su pelea contra Akaza, y necesitan recuperarse. Pero aún deben derrotar a Muzan, quien atrapó a Tamayo en un capullo de su carne.

Muzan parece estar en hibernación para adquirir una forma más poderosa, pero de acuerdo con el manga, eso se volverá más relevante en la tercera película. El evento principal de la siguiente sería la batalla contra Kukushibo.

Giyu Tomioka, el Pilar del Agua, es uno de los personajes clave en la película "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle" (Foto: Ufotable / TOHO)

