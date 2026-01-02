Después del éxito en taquilla de “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España), los fanáticos del anime basado en la serie de manga escrita e ilustrada por Koyoharu Gotōge esperan con ansias los detalles de las siguientes películas que forman parte de la trilogía que adapta el arco final de la historia original. Al parecer, las secuelas ya tienen fecha de estreno. A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto.

Hasta el momento, no se han revelado los títulos de la segunda y tercera película. Tampoco se conocen otros detalles de las esperadas producciones. No obstante, el material original permite realizar algunas especulaciones sobre la trama, y los fans no dejan de compartir teorías sobre el gran final. Pero ¿Ya tiene fecha de estreno?

LAS SECUELAS DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” ¿YA TIENEN FECHA DE ESTRENO?

De acuerdo con The Guardian, la segunda parte de “Demon Slayer: Infinity Castle” se estrenaría en 2027 y la tercera película no llegaría hasta el 2029. La noticia provocó sentimientos encontrados entre los fans, ya que estaban emocionados por las novedades, pero impacientes por la larga espera.

Sin embargo, la publicación ha actualizado su artículo, que originalmente se centraba en la economía del auge global del anime, y aclaró que no se han confirmado fechas de estreno oficiales para las secuelas de “Demon Slayer: Castillo Infinito”.

La película "Demon Slayer: Infinity Castle" se convirtió en un éxito en taquilla del 2025. ¿Cuándo se estrenarán las secuelas? (Foto: Ufotable)

Por su parte, Crunchyroll ha aclarado que sus socios en Japón aún no han fijado fechas oficiales de estreno, aunque existe una “gran urgencia” por estrenarlas lo antes posible debido al éxito masivo de la primera película.

Por lo tanto, solo queda esperar el anuncio oficial de Aniplex, Toho, Sony Pictures Releasing o Crunchyroll. ¿Sucederá antes de que la primera parte esté disponible en streaming?

¿QUÉ PASARÁ EN “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE 2”?

Después de la muerte de Shinobu Kocho a manos de Doma, Kanao Tsuyuri toma su lugar en la batalla y es la encargada de eliminar al poderoso demonio. En tanto, Tanjiro Kamado y Giyu Tomioka ganaron por poco su pelea contra Akaza, y necesitan recuperarse. Pero aún deben derrotar a Muzan, quien atrapó a Tamayo en un capullo de su carne.

Muzan parece estar en hibernación para adquirir una forma más poderosa, pero de acuerdo con el manga, eso se volverá más relevante en la tercera película. El evento principal de la siguiente sería la batalla contra Kukushibo.

Doma es una de los Doce Lunas Demoníacas superiores y una de las encarnaciones más poderosas del mal a lo largo de la película "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle" (Foto: Ufotable / TOHO / Aniplex)

