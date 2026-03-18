Tras los eventos de la tercera entrega de “Invincible”, Mark Grayson lucha con la culpa, la responsabilidad y su nueva filosofía de “disparar primero” en la cuarta temporada de la popular serie animada de Amazon Prime Video creada por Robert Kirkman. La Guerra Viltrumita es inminente, así que el héroe debe enfrentar sus traumas emocionales para poder proteger a su familia, sus seres queridos y la humanidad. Entonces, ¿cuántos episodios tiene la nueva entrega? ¿Cuándo se estrenarán?
“Estamos poniendo a prueba a Mark al máximo. Mark ha tenido que lidiar con muchas cosas, pero los problemas son cada vez mayores. Esta temporada, Mark se encuentra en una situación en la que se pregunta: ‘¿Cómo voy a seguir así? ¿Cómo voy a superar esto? ¿Cómo voy a salir adelante?’”, señaló Kirkman a TV Insider.
El elenco de voces de la cuarta temporada de “Invincible” incluye a Steven Yeun, Sandra Oh, JK Simmons, Gillian Jacobs, Seth Rogen, Walton Goggins, Zazie Beetz, Zachary Quinto, Chris Diamantopoulos, Ben Schwartz, Clancy Brown, Jay Pharoah y Mark Hamill. A ellos se suman Mark Hamill, Danai Gurira, Lee Pace y Matthew Rhys.
¿CÓMO VER LA TEMPORADA 4 DE “INVINCIBLE”?
Los tres primeros episodios de la cuarta temporada de “Invincible” se estrenaron el 18 de marzo de 2026 en Amazon Prime Video. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo hasta el 22 de abril.
Por lo tanto, para ver la nueva entrega solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.
¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE LA TEMPORADA 4 DE “INVINCIBLE”?
Al igual que las anteriores entregas de la exitosa serie animada, la cuarta temporada de “Invincible” tiene ocho episodios.
FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE LA TEMPORADA 4 DE “INVINCIBLE”
- Episodio 1: Making the World a Better Place: 18 de marzo de 2026 (Ya disponible)
- Episodio 2: I’ll Give You the Grand Tour: 18 de marzo de 2026 (Ya disponible)
- Episodio 3: I Gotta Get Some Air: 18 de marzo de 2026 (Ya disponible)
- Episodio 4: Hurm: 25 de marzo de 2026
- Episodio 5: Give Us a Moment: 1 de abril de 2026
- Episodio 6: You Look Horrible: 8 de abril de 2026
- Episodio 7: Don’t Do Anything Rash: 15 de abril de 2026
- Episodio 8: Don’t Leave Me Hanging Here: 22 de abril de 2026
¿A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 4 DE “INVINCIBLE”?
|Países
|Horario
|Estados Unidos
|12:00 a.m. (PT) / 3:00 p.m. (ET)
|México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica
|2:00 a.m.
|Perú, Colombia, Panamá, Ecuador
|3:00 a.m.
|Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico
|4:00 a.m.
|Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil
|5:00 a.m.
|España
|9:00 a.m.
TRÁILER DE LA TEMPORADA 4 DE “INVINCIBLE”
¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 4 DE “INVINCIBLE”?
De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, en la cuarta temporada de “Invencible”, “mientras el mundo se recupera de la catástrofe global de la última temporada, un Mark cambiado lucha con la culpa mientras pelea por proteger su hogar y a sus seres queridos, teniendo que enfrentar una nueva y poderosa amenaza que podría alterar el destino de la humanidad para siempre.”
REPARTO DE VOCES DE LA TEMPORADA 4 DE “INVINCIBLE”
- Steven Yeun le da voz a Mark Grayson
- Sandra Oh le da voz a Deborah ‘Debbie’ Grayson
- JK Simmons le da voz a Nowl-Ahn / Nolan Grayson / Omni-Man
- Andrew Rannells le da voz a William Francis Clockwell
- Seth Rogen le da voz a Allen el alienígena
- Gillian Jacobs le da voz a Átomo Eva
- Aaron Paul le da voz Powerplex
- John DiMaggio le da voz a The Elephant
- Christian Convery le da voz a Oliver Grayson
- Kate Mara le da voz a Becky Duvall
- Tzi Ma le da voz a Mr. Liu
- Simu Liu le da voz a Multi-Paul
- Xolo Maridueña le da voz a Fightmaster y Dropkick
- Walton Goggins le da voz a Cecil
- Zazie Beetz le da voz a Amber
- Zachary Quinto le da voz a Robot
- Chris Diamantopoulos le da voz a Donald
- Ben Schwartz le da voz a Shapesmith
- Clancy Brown le da voz a Damien Darkblood
- Jay Pharoah le da voz a Bulletproof
- Mark Hamill le da voz a Art
- Danai Gurira le da voz a Universa
- Lee Pace le da voz a Thragg, gobernante despiadado del Imperio Viltrum
- Matthew Rhys le da voz a Dinosaurus
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