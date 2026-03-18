Tras los eventos de la tercera entrega de “Invincible”, Mark Grayson lucha con la culpa, la responsabilidad y su nueva filosofía de “disparar primero” en la cuarta temporada de la popular serie animada de Amazon Prime Video creada por Robert Kirkman. La Guerra Viltrumita es inminente, así que el héroe debe enfrentar sus traumas emocionales para poder proteger a su familia, sus seres queridos y la humanidad. Entonces, ¿cuántos episodios tiene la nueva entrega? ¿Cuándo se estrenarán?

“Estamos poniendo a prueba a Mark al máximo. Mark ha tenido que lidiar con muchas cosas, pero los problemas son cada vez mayores. Esta temporada, Mark se encuentra en una situación en la que se pregunta: ‘¿Cómo voy a seguir así? ¿Cómo voy a superar esto? ¿Cómo voy a salir adelante?’”, señaló Kirkman a TV Insider.

El elenco de voces de la cuarta temporada de “Invincible” incluye a Steven Yeun, Sandra Oh, JK Simmons, Gillian Jacobs, Seth Rogen, Walton Goggins, Zazie Beetz, Zachary Quinto, Chris Diamantopoulos, Ben Schwartz, Clancy Brown, Jay Pharoah y Mark Hamill. A ellos se suman Mark Hamill, Danai Gurira, Lee Pace y Matthew Rhys.

Mark se ve obligado a volver a la acción al surgir una nueva amenaza para la Tierra en la cuarta temporada de "Invincible" (Foto: Amazon Prime Video)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 4 DE “INVINCIBLE”?

Los tres primeros episodios de la cuarta temporada de “Invincible” se estrenaron el 18 de marzo de 2026 en Amazon Prime Video. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo hasta el 22 de abril.

Por lo tanto, para ver la nueva entrega solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE LA TEMPORADA 4 DE “INVINCIBLE”?

Al igual que las anteriores entregas de la exitosa serie animada, la cuarta temporada de “Invincible” tiene ocho episodios.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE LA TEMPORADA 4 DE “INVINCIBLE”

Episodio 1: Making the World a Better Place: 18 de marzo de 2026 (Ya disponible)

Episodio 2: I’ll Give You the Grand Tour: 18 de marzo de 2026 (Ya disponible)

Episodio 3: I Gotta Get Some Air: 18 de marzo de 2026 (Ya disponible)

Episodio 4: Hurm: 25 de marzo de 2026

Episodio 5: Give Us a Moment: 1 de abril de 2026

Episodio 6: You Look Horrible: 8 de abril de 2026

Episodio 7: Don’t Do Anything Rash: 15 de abril de 2026

Episodio 8: Don’t Leave Me Hanging Here: 22 de abril de 2026

¿A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 4 DE “INVINCIBLE”?

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 p.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. España 9:00 a.m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 4 DE “INVINCIBLE”

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 4 DE “INVINCIBLE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, en la cuarta temporada de “Invencible”, “mientras el mundo se recupera de la catástrofe global de la última temporada, un Mark cambiado lucha con la culpa mientras pelea por proteger su hogar y a sus seres queridos, teniendo que enfrentar una nueva y poderosa amenaza que podría alterar el destino de la humanidad para siempre.”

REPARTO DE VOCES DE LA TEMPORADA 4 DE “INVINCIBLE”

Steven Yeun le da voz a Mark Grayson

Sandra Oh le da voz a Deborah ‘Debbie’ Grayson

JK Simmons le da voz a Nowl-Ahn / Nolan Grayson / Omni-Man

Andrew Rannells le da voz a William Francis Clockwell

Seth Rogen le da voz a Allen el alienígena

Gillian Jacobs le da voz a Átomo Eva

Aaron Paul le da voz Powerplex

John DiMaggio le da voz a The Elephant

Christian Convery le da voz a Oliver Grayson

Kate Mara le da voz a Becky Duvall

Tzi Ma le da voz a Mr. Liu

Simu Liu le da voz a Multi-Paul

Xolo Maridueña le da voz a Fightmaster y Dropkick

Walton Goggins le da voz a Cecil

Zazie Beetz le da voz a Amber

Zachary Quinto le da voz a Robot

Chris Diamantopoulos le da voz a Donald

Ben Schwartz le da voz a Shapesmith

Clancy Brown le da voz a Damien Darkblood

Jay Pharoah le da voz a Bulletproof

Mark Hamill le da voz a Art

Danai Gurira le da voz a Universa

Lee Pace le da voz a Thragg, gobernante despiadado del Imperio Viltrum

Matthew Rhys le da voz a Dinosaurus

Mark Grayson/Invincible (Steven Yeun) y su padre Nolan Grayson/ Omni-Man (JK Simmons) en una escena de la cuarta temporada de "Invincible" (Foto: Amazon Prime Video)

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