La temporada 3 de “Invincible” llegó a su fin el pasado jueves 13 de marzo del 2025, con el lanzamiento del episodio “Pensé que nunca te ibas a callar” (en su idioma original: “I Thought You’d Never Shut Up”). Así, tras ver este emocionante capítulo de la serie animada de Amazon Prime Video, quizá te quedaste con algunas dudas sobre su desenlace. Por eso, en las siguientes líneas, te presento su final explicado (ending explained). ¡Presta atención!

Vale precisar que, a lo largo de la tercera entrega de la producción, Mark se ve forzado a enfrentar su pasado y futuro, mientras descubre el precio que debe pagar para proteger a las personas que ama.

De esta forma, en el episodio 03x08, la llegada de un extraño peligroso pone a nuestro protagonista en una prueba más allá de sus límites, considerando que tiene al planeta tambaleándose.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Invincible” - Temporada 3:

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “INVINCIBLE”?

ATENCIÓN SPOILERS. Entre otras cosas, el desenlace de la tercera temporada de la serie de Amazon Prime Video, nos muestra una vez más que, cuando Eve se encuentra en momentos de estrés extremo, es capaz de superar los bloqueos mentales... permitiéndole usar sus poderes sin limitaciones para reconstruir su cuerpo y tener el potencial de acabar con Conquest.

Más adelante, somos testigos del funeral de Rex, donde Rudy cambia su nombre por el de Rex para honrarlo.

Por otro lado, vemos a Livingston creando un ejército de humanos poseídos por el Sequid, listos para un nuevo ataque; mientras un grupo de alienígenas encuentra a Battle Beast, lo que implica que sería devuelto a la Coalición de Planetas (COP) en un intento de reclutarlo para la próxima Guerra Viltrumita.

Además, tras su enfrentamiento con Mark, Angstrom Levy recibe un brazo biónico de los Technicians y pregunta qué quieren a cambio. ¿La respuesta? Pues, los médicos super avanzados quieren su ayuda para reclamar un nuevo mundo.

Eventualmente, Cecil le revela a Donald que ha capturado a Conquest en estado de coma y lo ha encerrado en una prisión subterránea, con la intención de que recupere la consciencia para interrogarlo sobre el Imperio Viltrum... algo que no parece tan inteligente.

Mark también se encuentra con Oliver en el hospital y le dice a su hermano que tenía razón respecto a su punto de vista sobre la eliminación de villanos, prometiendo volver a hacerlo con cualquiera que amenace a su familia o a sus seres queridos.

Nuestro protagonista, entonces, parece haber resuelto su conflicto moral sobre matar o no, estableciendo la trayectoria que tendrá el futuro, especialmente con la Guerra Viltrumita más cerca que nunca.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “INVINCIBLE”?

Finalmente, en la escena post-créditos del último episodio de la temporada 3 de “Invincible”, Darkblood se reúne con un señor demoníaco para ayudarlo a reinstaurarse como gobernante del infierno... explotando a un ser poderoso en la Tierra.

Como recordamos, el detective demonio fue desterrado a este lugar por Cecil. Sin embargo, ahora lo vemos dibujando un símbolo de pentagrama para invocar al oscuro.

“Perdóname, Señor. No me atrevería a despertar a la gran bestia si no trajera buenas noticias. Tengo medios para restaurarte a tu trono infernal (...) Un habitante de la superficie de gran poder, como este planeta no ha visto en eones, con habilidades que superan con creces a cualquier otra. Su corazón ennegrecido estará a tu servicio, ser oscuro. He descubierto la manera de conjurarlo aquí”, le dice Darkblood a su oyente.

Pero, ¿a quién se refiere el detective? Pues, las opciones incluyen a Darkwing II, a uno de los Invencibles alternativos y a uno de los favoritos de los fans de los cómics: Dinosaurus, con poderes destructivos que podrían encajar con la descripción previa.

Así, es evidente que va quedando todo listo para la confirmada temporada 4. Y a ti, ¿te gustó el desenlace?

Damien Darkblood es uno de los protagonistas del final de la tercera temporada de la serie animada "Invincible" (Foto: Amazon Studios)