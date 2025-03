“Invincible” (en español: “Invencible) es una de las mejores series animadas para adultos de los últimos años, por lo que el impactante final de su tercera temporada fue seguido de cerca por miles de personas alrededor del mundo. Así, es lógico que más de uno quiere saber qué es lo que puede esperar en la próxima entrega de la producción. Por eso, en las siguientes líneas, te cuento todo lo que debes conocer sobre su temporada 4. ¡Presta atención!

Vale precisar que la serie de Amazon Prime Video fue creada por Robert Kirkman, basándose en los cómics de Cory Walker y Ryan Ottley.

En ese sentido, desde el 2021, conocemos la historia de Mark Grayson, un joven que se convierte en uno de los superhéroes más grandes de la Tierra, junto con su padre. Sin embargo, pronto sucede algo que lo cambia todo.

Antes de continuar, mira el tráiler “Invincible”:

¿SE HA CONFIRMADO LA PRODUCCIÓN DE LA TEMPORADA 4 DE “INVINCIBLE”?

La respuesta corta es SÍ. La serie fue renovada para una cuarta temporada el pasado 26 de julio de 2024, día en el que Robert Kirkman hizo el anuncio oficial en la San Diego Comic-Con.

Más adelante, el 8 de marzo del 2025, el propio Kirkman le contó a The Direct que tenía la intención de que el programa se extienda a lo largo de los años.

“Intento responder a esta pregunta de forma diferente cada vez, así que a veces digo 7, a veces digo 8, a veces digo 9. ¿Quién sabe? Creo que el objetivo es adaptar todo el cómic. También me gustaría divagar un poco y añadir algunas historias que no están en el cómic, porque creo que es divertido. Así que no lo sé. Creo que la respuesta más honesta que puedo dar es: espero que la serie dure un tiempo, pero solo nos han contratado hasta la cuarta temporada. No obstante, la serie va muy bien, así que cruzo los dedos para que sigamos 11 temporadas o más”, aseguró el creativo.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA LA TEMPORADA 4 DE “INVINCIBLE”?

Si bien Amazon Prime Video aún no ha anunciado la fecha de lanzamiento de la cuarta temporada de “Invincible”, Kirkman le ha prometido a los fans que no tendrán que esperar tanto como el periodo que existió entre las primeras dos entregas.

Entonces, si tenemos en cuenta que la tercera temporada se estrenó el 6 de febrero del 2025 (10 meses después del final de la anterior entrega), hay muchas posibilidades de que la temporada 4 llegue a la plataforma de streaming a principios del 2026.

¿QUÉ ACTORES REGRESARÁN EN LA TEMPORADA 4 DE “INVINCIBLE”?

A continuación, conoce a los actores confirmados para su regreso en la cuarta entrega de “Invincible”:

Steven Yeun como Mark Grayson

J. K. Simmons como Omni-Man

A ellos se les sumarían los siguientes intérpretes en el elenco de voz en inglés:

Sandra Oh como Debbie Grayson

Christian Convery como Oliver

Walton Goggins como Cecil

Chris Diamantopoulos como Donald

Jeffrey Dean Morgan como Conquest

Clancy Brown como Darkblood

Gillian Jacobs como Atom Eve

Seth Rogen como Allen the Alien

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 4 DE “INVINCIBLE”?

ATENCIÓN SPOILERS. Se espera que la season 4 de “Invincible” se centre en Mark lidiando con la responsabilidad de proteger a su familia, mientras se preocupa por la invasión de los Sequids, las verdaderas motivaciones de Darkblood y el encarcelamiento de Conquest.

El número 66 del cómic también se adaptaría en los próximos episodios, lo que podría sentar las bases del épico arco de la Guerra Viltrumita.

El póster del final de la tercera temporada de la serie animada para adultos "Invincible" (Foto: Amazon Studios)