Si la ‘Invincible War’ no fue suficiente, la llegada de Conquest rematará la tercera temporada de “Invincible” a un nivel que no me atrevo a predecir. ¿Acaso la Tierra podrá aguantar un nuevo enfrentamiento entre viltrumitas?

Luego de una espectacular serie de episodios, que comenzó con la separación de Mark y Cecil, la tercera temporada de “Invincible” está llegando a su fin, poniéndose la valla cada vez más alta mientras sigue construyendo un universo que no tiene nada que envidiarle a Marvel o DC. “Invincible” hasta es mucho más compleja en distintos aspectos, debido a que realmente se preocupa por las consecuencias de cualquier acto heroico, sin maquillar que los superhéroes también pueden ser unos monstruos.

El octavo y último episodio de la temporada será estrenado este jueves, como escenario de la batalla más grande nunca antes vista en la serie animada. Será brutal.

Creada por Robert Kirkman y basada en el cómic del mismo nombre, “Invincible” es la historia de Mark Grayson, un superhéroe que se convierte en el arma definitiva de la Tierra, a la que defiende incluso de su propio padre, Omni-Man.

¿CUÁNDO SERÁ LANZADO “INVINCIBLE” - TEMPORADA 3 EPISODIO 8?

Titulado ‘Pensé que nunca te ibas a callar’ (‘I Thought You’d Never Shut Up’, en su idioma original), el octavo y último episodio de la tercera temporada de “Invincible” será estrenado este jueves 13 de marzo por Amazon Prime Video a nivel mundial.

Mark parece confiado pero no sabe qué tan fuerte es Conquest (Foto: Invincible / Amazon Prime Video)

¿A QUÉ HORA ESTARÁ DISPONIBLE “INVINCIBLE” - TEMPORADA 3 EPISODIO 8?

El último capítulo de la tercera temporada de “Invincible” estará disponible en Amazon Prime Video desde la misma medianoche del 13 de marzo según el horario del Pacífico. Es decir:

México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua: 1 am

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 2 am

Bolivia, Venezuela y República Dominicana: 3 am

Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: 4 am

España: 8 am

En el caso de Estados Unidos:

California: 12:00 am

Texas e Illinois: 2 am

Nueva York, Florida, Pensilvania y Ohio: 3 am

¿DÓNDE VER “INVINCIBLE” - TEMPORADA 3 EPISODIO 8?

“Invincible” está disponible en Amazon Prime Video. Es decir, para ver el final de temporada de la serie solo necesitas una cuenta en el servicio de streaming, cuya suscripción cuesta S/25.90 en el Perú.

¿QUÉ PASARÁ EN “INVINCIBLE” - TEMPORADA 3 EPISODIO 8?

De acuerdo con la sinopsis oficial de ‘Pensé que nunca te ibas a callar’, “mientras el mundo aún se tambalea, un peligroso extraño llega y pone a Mark a prueba hasta el límite y más allá”.

¿Quién es este “extraño”? Se trata de Conquest, un viltrumita que se jacta de nunca haber fallado en asimilar un planeta y que ha llegado a la Tierra para comprobar el progreso de Invincible, tal como avisó Anissa cuando enfrentó a Mark en la segunda temporada.

Una pelea brutal está por desatarse. ¿Será incluso más devastadora que la que dejó Omni-Man?

Conquest es un conocido personaje del cómic de "Invincible", cuya historia no se limita solo a este primer arco (Foto: Amazon Prime Video)

Un dato curioso. La voz en inglés de Conquest es de Jeffrey Dean Morgan, que se reúne por primera vez con Steven Yeun (Mark) tras la participación de ambos en “The Walking Dead”.

AVANCE DE “INVINCIBLE” - TEMPORADA 3 EPISODIO 8

¿“INVINCIBLE” TENDRÁ TEMPORADA 4?

Sí. Amazon Prime Video anunció la renovación de “Invincible” en julio de 2024 y según las propias palabras de Robert Kirkman, la cuarta temporada sería estrenada en febrero del año 2026.